У порівнянні з січнем-вереснем 2022 року кількість платників податків у сфері туризму зменшилася.

Українська туристична галузь за перші дев'ять місяців 2023 року сплатила податків на рівні понад 1,45 мільярда гривень. Це на 13% більше, аніж за аналогічний період 2022 року.

Як розповіли в Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ), при порівнянні з січнем-вереснем 2021 року сума податкових надходжень від тургалузі зменшилася на 18%.

Також за 9 місяців поточного року в Україні кількість платників податків у сфері туризму зменшилася на 11% проти показників аналогічного періоду минулого року. Зокрема, кількість юридичних осіб стала меншою на 24%, а фізичних - на 7%.

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При порівнянні з "довоєнним" 2021 роком загальне зменшення кількості підприємців становить 36%. Зокрема, юросіб поменшало на 51%, а фізосіб - на 30%.

У ДАРТ також зазначили, що найбільше надходжень до держбюджету (63%) за 9 місяців надійшло від готелів - майже 916,65 млн грн. При цьому, що в 2022 році цей показник становив 765,8 млн грн., а за той же період у 2021 році - трохи більше 1,031 млрд грн.

Інші новини туризму

Як повідомляв УНІАН, раніше Державне агентство розвитку туризму розширило карту туристичних магнітів України. До переліку увійшли визначні туристичні місця з усіх 25 регіонів України, в тому числі в Криму.

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