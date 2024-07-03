Служба цивільного захисту Греції попередила про нові жахливі погодні катаклізми цього тижня.

Уже не перший рік поспіль сезон літніх відпусток у Греції руйнується через погодні катаклізми – від екстремальної спеки та лісових пожеж до повеней. Тепер же країну охопила нова біда.

Як пише The Independent із посиланням на дані місцевих пожежних служб, 3 липня 2024 року сильна блискавка спричинила дві пожежі на популярному серед туристів грецькому острові Тасос, що є найпівнічнішим в Егейському морі.

Зазначається, що це сталося наступного дня після того, як пожежні сили втихомирили лісові пожежі, роздуті незвично сильними вітрами на двох інших островах.

Відео дня

Водночас служба цивільного захисту Греції попередила про посилення негоди в середу і четвер, 3 і 4 липня, заявивши, що очікуються шторми з високою частотою блискавок і граду. Найбільше, згідно з прогнозами, постраждають Центральна і Північна Греція.

Зі свого боку грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс попередив цього тижня про небезпечне літо, пов'язане з лісовими пожежами після тривалої посухи та незвично сильними для цього сезону поривами вітру.

Як повідомляв УНІАН, у липні-серпні 2023 року десятки тисяч туристів змушені були перервати свій відпочинок на грецькому острові Родос через масштабні лісові пожежі. Цього року проблеми внаслідок екстремальних погодних умов у туристів у Греції почалися ще раніше – уже в червні там через спеку закривали популярні пам'ятки, також повідомлялося про перших загиблих.

Щоб якомога раніше виявляти осередки загорянь, цього року Греція почала дедалі частіше використовувати дрони.

Крім того, місцеві пожежні команди були посилені 240 колегами з Болгарії, Мальти, Молдови та Румунії, які будуть розгорнуті в Греції з початку липня до середини вересня – у розпал сезону лісових пожеж.

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