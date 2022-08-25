Ще у вересні 2019 року в Каталонії офіційно дозволили жінкам засмагати і купатися в місцевих басейнах без верхньої частини купальника.

Департамент з питань рівноправності та фемінізму Женералітату Каталонії у Всесвітній день топлес, який відзначається 23 серпня, нагадав про право жінок засмагати і купатися в громадських басейнах з оголеними грудьми.

Відповідне відео опубліковано на сторінці відомства в Twitter.

"Сексуалізація жінок починається в молодому віці й супроводжує нас все життя, прикладом тому є той факт, що в деяких місцях нам доводиться прикривати груди. Те, що ми повинні прикривати груди, – це дискримінація. У Всесвітній день топлес ми вимагаємо звільнення наших тіл", – йдеться в повідомленні.

В опублікованому ролику, зокрема, показано чоловічі груди з написом "цей сосок вільний", а інші – жіночі, прикриті рукою, з написом "але не цей".

У свою чергу глава департаменту Таня Верге додала, що "ніколи більше жінка не буде вигнана за те, що вона жінка", маючи на увазі деякі громадські басейни, які не дозволяють жінкам ходити топлес.

Зазначимо, у вересні 2019 року влада Каталонії дозволила жінкам засмагати і купатися в місцевих басейнах топлес. Раніше без верху можна було плавати тільки в басейнах Барселони.

Як повідомляв УНІАН, раніше в італійському курортному місті Сорренто заборонили ходити по вулицях за межами пляжів з голим торсом – як без сорочки, так і в купальнику.