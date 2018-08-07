Бунтівна молодість: внучка британської королеви покрасувалася на пляжі топлес (фото)

10:52, 07 серпня 2018
Світ
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Онучка королеви ні в чому собі не відмовляє / Фото BACKGRID via thesun.co.uk

Онучка британської королеви Єлизавети ІІ, 22-річна леді Амелія Віндзор, роздяглася в публічному місці, незважаючи на суворі правила етикету королівської сім'ї.

Онучка королеви ні в чому собі не відмовляє / Фото BACKGRID via thesun.co.uk

Онучку королеви сфотографували папараці на одному з пляжів Ібіци, де дівчина засмагала топлес, передає The Sun.

Онучка королеви ні в чому собі не відмовляє / Фото BACKGRID via thesun.co.uk

Дочка графа Сент-Ендрюс Амелія відпочивала на пляжі тільки в нижній частині купальника, виставивши напоказ оголені груди. Разом з нею на курорті була її старша сестра, 25-річна Марина Шарлотта.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Меган Маркл пристрасно поцілувала принца Гаррі на публіці. Зазвичай пара дотримується правил етикету і не проявляє ніжності на публіці, вони навіть не тримаються за руки на офіційних заходах.

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Теги: #Великобританія