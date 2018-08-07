Бунтівна молодість: внучка британської королеви покрасувалася на пляжі топлес (фото)

Онучку королеви сфотографували папараці на одному з пляжів Ібіци, де дівчина засмагала топлес.

Онучка британської королеви Єлизавети ІІ, 22-річна леді Амелія Віндзор, роздяглася в публічному місці, незважаючи на суворі правила етикету королівської сім'ї.

Онучку королеви сфотографували папараці на одному з пляжів Ібіци, де дівчина засмагала топлес, передає The Sun.

Дочка графа Сент-Ендрюс Амелія відпочивала на пляжі тільки в нижній частині купальника, виставивши напоказ оголені груди. Разом з нею на курорті була її старша сестра, 25-річна Марина Шарлотта.

Читайте такожДруге за рік королівське весілля у Британії: принцеса Євгенія розіграє запрошення в лотереї для всіх бажаючих

Як повідомляв УНІАН, раніше Меган Маркл пристрасно поцілувала принца Гаррі на публіці. Зазвичай пара дотримується правил етикету і не проявляє ніжності на публіці, вони навіть не тримаються за руки на офіційних заходах.