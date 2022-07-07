Оголення торсу за межами пляжу мер італійського Сорренто назвав найбільш поширеним явищем непристойної поведінки, що є причиною погіршення якості життя громадян.

В італійському курортному місті Сорренто заборонили ходити вулицями за межами пляжів з голим торсом – як без сорочки, так і в купальнику.

Про це пише місцеве видання ANSA.

Зазначається, що штраф за недотримання правила становить від 25 до 500 євро.

За словами мера Сорренто Массімо Копполи, таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що напівоголені відпочиваючі своїм зовнішнім виглядом створюють дискомфорт для місцевого населення та інших гостей-туристів, що, в свою чергу, може негативно відбитися на оцінці рівня благоустрою міста з подальшими наслідками для іміджу та туристичного бізнесу.

"Охорона і поліпшення благоустрою громадських просторів є стратегічним і пріоритетним завданням муніципальної адміністрації, і досягнення цієї мети не може бути відокремлене від дій з протидії найбільш поширеним явищам непристойної поведінки, що є причиною погіршення якості життя громадян", – заявив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Майорці (Іспанія) деякі ресторани ввели дрес-код, щоб відлякати погано одягнених туристів. Зокрема, правила будуть забороняти заходити в заклади в купальниках і пляжному одязі, а також в дешевих аксесуарах, куплених у вуличних торговців.