7 та 8 березня в Німеччині велика ймовірність затримок та скасування поїздів та авіарейсів.

Німеччину з кінця 2023-го та початку 2024-го років продовжують лихоманити численні страйки транспортників, які прямо впливають на пасажирські перевезення в країні.

І ось наприкінця цього тижня на пасажирів чекає подвійний удар – одночасно страйкуватимуть залізничники та працівники аеропортів, пише Deutsche Welle.

Зокрема, 7 і 8 березня 2024 року страйкуватимуть машиністи національного залізничного перевізника Deutsche Bahn. Загалом страйк машиністів пасажирських потягів триватиме протягом 35 годин – з 2:00 ночі четверга 7 березня до 13:00 п'ятниці 8 березня. Вантажні перевезення будуть призупинені з 18:00 середи 6 березня до 5:00 п'ятниці 8 березня.

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Крім того, голова Німецької профспілки машиністів залізничного транспорту (GDL) Клаус Везельскі заявив, що страйкарі планують активізувати свою діяльність і відтепер більше не будуть попереджати за 48 годин до початку акції.

"Ми починаємо так звану страйкову хвилю. Після цього залізниця перестане бути надійним засобом пересування", – заявив голова GDL.

При цьому він заявив, що Deutsche Bahn несе повну відповідальність за страйк. Однією з ключових вимог GDL, яку перевізник не виконує, за його словами, є скорочення стандартної кількості робочих годин з 38 до 35 на тиждень при незмінній оплаті праці. Deutsche Bahn натомість стверджує, що це не тільки економічно недоцільно, але й посилить наявний дефіцит кадрів і нестачу персоналу.

Однак це далеко не всі неприємні сюрпризи для мандрівників. Найбільша німецька профспілка Ver.di також закликала наземний персонал авіакомпанії Lufthansa до нового страйку 7 і 8 березня. У заяві сказано, що персонал повинен припинити роботу з 4:00 ранку четверга 7 березня до 7:10 ранку суботи 9 березня. Це, наймовірніше, призведе до затримок і скасування рейсів.

Страйки транспортників у Німеччині

Попередній великий страйк німецьких залізничників проходив наприкінці січня 2024 року – тоді більшість пасажирських поїздів у країні зупинялися на цілих шість днів.

Також вже кілька разів протягом лютого 2024 року в Німеччині страйкували працівники аеропортів, через що найбільший авіаперевізник країни Lufthansa був вимушений скасовувати близько 90% своїх рейсів.

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