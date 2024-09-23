Вартість єдиного проїзного на поїзди в Німеччині підніметься майже на 20%.

Міністерство транспорту Німеччини вирішило підняти вартість єдиного проїзного квитка на поїзди Deutschlandticket, також відомого як 49 Euro Ticket, який вперше запрацював у країні навесні 2023 року.

Уже з 1 січня 2025 року місячний проїзний, що дає змогу німцям та іноземним гостям безлімітно пересуватися місцевими та регіональними поїздами по всій країні, коштуватиме 58 євро на місяць замість нинішніх 49 євро, пише RND.

Водночас транспортні аналітики прогнозують, що внаслідок підвищення вартості проїзного німецькі залізниці ризикують втратити частину клієнтів послуги.

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Так, згідно з опитуванням, проведеним раніше серед пасажирів німецьких поїздів, у разі підняття ціни проїзного на 5 євро (або 10,2%) від послуги готові відмовитися від 6,7% до 7,1% клієнтів, тоді як підвищення цін на 10 євро (20,4%) може відштовхнути від 10,3% до 21,1% клієнтів Deutschlandticket. Оскільки в підсумку вартість квитка підняли на 9 євро, від цієї послуги може відмовитися п'ята частина пасажирів.

Єдиний проїзний у Німеччині – як це працює

Послуга Deutschlandticket повноцінно запрацювала в Німеччині з 1 травня 2023 року. Тоді пасажирам пропонували придбати єдиний проїзний за 49 євро на місяць, що дає змогу його власникам безлімітно їздити міськими автобусами, метро і трамваями в муніципалітетах у всій Німеччині, а також транспортом на короткі та середні відстані, включно з поїздами. При цьому його не можна використовувати для поїздів далекого прямування.

Ідея була натхненна успішним впровадженням експериментальної послуги 9 Euro Ticket влітку 2022 року, власники яких могли протягом місяця безлімітно їздити на локальних і регіональних поїздах, а також у громадському транспорті по всій Німеччині. Таким чином влада хотіла спонукати населення активніше подорожувати країною поїздами.

У підсумку менш ніж через рік послуга повернулася в оновленому розширеному варіанті, але вже з ціною 49 євро на місяць. І вже тоді залізничники заявляли, що така вартість також не є рентабельною, вимагаючи подальшого підвищення. Утім, у січні 2024 року влада відмовилася робити такі проїзні дорожчими.

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