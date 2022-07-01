Сім'я загиблої дитини поїхала за кордон, рятуючись від війни.

На Французькій Рів'єрі п'ятирічного українця збив електросамокат. Малюк отримав важкі травми та помер у лікарні того ж дня. Його сім'я виїхала з України, рятуючись від війни.

Про це повідомляє місцеве видання Nice-Matin.

Трагедія сталась на пішохідному переході на Англійській набережній Ніцці.

"Хлопчик тримався за сумку, яку тримала і його мати, але йшов трохи попереду неї. 40-річний чоловік на електросамокаті, котрий їхав із надмірною швидкістю, не зміг уникнути зіткнення з дитиною. Попри травму та падіння, водій самоката одразу подбав про дитину", – розповіли у поліції.

На трагедію вже відреагував мер Ніцци Крістіан Естрозі. Він заявив про "глибокий жаль" з приводу інциденту і про те, що влада розгляне всі можливі варіанти для уникнення подібних випадків у майбутньому. Зазначається, що аварії за участю самокатів трапляються дедалі частіше.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, через війну понад 12 млн українців були змушені залишити свої будинки.

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