Заборона діє у провінціях Анталія, Мугла, Стамбул, Чанаккале, Баликесір, Коджаелі, Ізмір, Бурса, Айдин, Хатай, Конья, Ушак, Киркларелі і Ґазіантеп.

У Туреччині у зв'язку з лісовими пожежами влада низки провінцій ввела заборону на відвідування лісових масивів.

Про це повідомляє посольство України в Турецькій Республіці у соціальній мережі Facebook.

"Згідно з циркулярами, оприлюдненими адміністраціями провінцій Анталія, Мугла, Стамбул, Чанаккале, Баликесір, Коджаелі, Ізмір, Бурса, Айдин, Хатай, Конья, Ушак, Киркларелі і Ґазіантеп, заборонено відвідувати лісові масиви як громадянам Туреччини, так і іноземцям (у тому числі туристам)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, заборона діятиме до 31 серпня, у низці провінцій - до наступного розпорядження.

Пожежі в Туреччині

28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан - 32П з групою забезпечення у складі 14 осіб.

У ліквідації пожеж задіяні тисячі фахівців, яким доводиться працювати при спеці близько 40 градусів.

Автор: Віталій Саєнко