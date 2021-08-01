У курортному місті Бодрум евакуювали туристів з трьох п'ятизіркових готелів.

Туреччина евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де лютують лісові пожежі, які вже загрожують готелям та оселям.

Як повідомляє ВВС Україна, за інформацією місцевих ЗМІ, щоб захистити відпочивальників, використовують судна берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни та яхти.

У курортному місті Бодрум евакуювали три п'ятизіркові готелі.

Зазначається, що пожежі, які тривають з середи, забрали життя шести людей.

Читайте такожУкраїнські рятувальники вилетіли до Туреччини для гасіння лісових пожежЗагалом виявлено близько сотні осередків пожеж поблизу курортів та селищ на узбережжі Середземного та Егейського морів. За словами влади, всі пожежі, окрім 10, зараз під контролем.

Пожежі у Туреччині: подробиці

28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини, зокрема провінціях Анталія, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення у складі 14 осіб.

Автор: Інна Андаліцька