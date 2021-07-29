Від громадян України поки що не надходить масових звернень чи повідомлень про загрозу їхньому життю чи здоров’ю.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам тримати на особливому контролі ситуацію з пожежами у Туреччині, де відпочивають українці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

Зокрема, Кулеба доручив посольству України в Туреччині та консульству в Анталії тримати на особливому контролі потреби українських громадян у Туреччині в зв’язку з лісовими пожежами у цій країні.

"Інформації про наявність загиблих чи постраждалих громадян України наразі немає. Консульство України в Анталії перебуває на зв'язку з туроператорами регіону, які зараз не фіксують масових звернень від громадян України чи повідомлень про загрозу їхньому життю чи здоров’ю", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Харкові туристи не змогли вилетіти до Туреччини - їм не вистачило місць на літаку (відео)За даними МЗС України, станом на 18:00 29 липня турецька влада взяла під контроль пожежі поруч з готелями у провінції Анталія. Осередки загоряння знаходяться приблизно за 70 км від міста Анталія, за 20 км від зони готелів у районі Манавгат та в районі Аксекі за 50 км від узбережжя.

Водночас, протягом 29 липня виникли нові пожежі неподалік від Мармаріса (район Армуталан) та Бодрума (район Гюверджінлік, провінція Мугла).

При цьому, у Бодрумі в безпосередній близькості до готелів пожежу взято під контроль.

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю МЗС України просить українських громадян негайно звертатися:

на гарячу лінію консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 ;

; за телефонами посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93 .

Як повідомляє турецьке видання Daily Sabah, у трьох провінціях півдня Туреччини вздовж Середземноморського узбережжя другий день поспіль вирують лісові пожежі, які розпочалися у середу, 28 липня. Послідовний характер виникнення пожеж у різних місцях викликає стурбованість, що причиною цих пожеж можуть бути підпали.

Найнебезпечніша пожежа виникла у районі міста Манавгат (провінція Анталія) у чотирьох різних місцях. Вогонь не досяг центру міста, але від нього постраждали сусідні села. З 18 сіл і сусідніх районів було евакуйовано людей. Місцева влада повідомила, що 62 осіб було госпіталізовано з опіками і через отруєння димом.

Сьогодні стало відомо, що троє осіб загинули у вогні, 122 - постраждали від нього, а 52 особи залишаються у шпиталі.

Як повідомляв УНІАН, евакуація українських туристів з Туреччини наразі не планується.

Автор: Віталій Саєнко