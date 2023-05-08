Компанія планує збільшити свій флот у ЄС.

Український авіаперевізник SkyUp відкрив авіакомпанію в ЄС з офісом на Мальті. Це дозволить йому відкривати регулярні рейси з Європи.

Як повідомляє avianews.com, наразі у флоті перевізника перебуває лише один авіалайнер, але до кінця року ситуація покращиться.

Дочірнє підприємство SkyUp MT отримало необхідні документи: сертифікат експлуатанта (AOC), ліцензію на виконання рейсів (AOL) та сертифікат організації з підтримки льотної придатності (CAMO). Це дозволить перевізнику розпочати виконувати рейси без обмежень як повноцінна авіакомпанія ЄС та скористатися перевагами відкритого неба.

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Зазначається, що компанія сфокусується на оренді літаків з екіпажами для виконання рейсів інших авіакомпаній. Наразі у флоті SkyUp MT є лише Boeing 737-800 2011 року випуску. До кінця 2023 року SkyUp планує розширити флот своєї компанії на Мальті. Перевізник зазначив, що це будуть повітряні судна за новими контрактами, а не з флоту SkyUp.

Війна в Україні та SkyUp

Компанія SkyUp встигла евакуювати з України майже всі літаки початку війни. В аеропорту "Бориспіль" залишався всього один борт - Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQP. Його вивезли у квітні 2023 року.

Як відомо, 24 лютого 2022 року пілоти намагались вилетіти у Кишинів, але диспетчери наказали їм повернутися в аеропорт, оскільки небо над Україною закрили для цивільних літаків.

5 серпня 2022 року SkyUp розповів про плани запустити власну авіакомпанію в Європі. Спочатку перевізник буде здійснювати перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини, також можливі рейси з Німеччини та Австрії. Основну частину маршрутів складуть традиційні туристичні напрямки, такі як Туреччина і Єгипет, а також екзотичні напрямки, такі як Танзанія.

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