На першому етапі авіакомпанія виконуватиме чартерні рейси для європейських туроператорів.

Український лоукостер SkyUp Airlines, який через російську війну нині не може працювати в Україні, планує восени 2022 року відкрити в Європейському союзі власну авіакомпанію.

Як зазначає ЦТС, на першому етапі вона виконуватиме чартерні рейси для європейських туроператорів.

Повідомляється, що спочатку будуть запущені перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини, також можливі рейси з Німеччини та Австрії. Основну частку маршрутів складуть традиційні туристичні напрямки, такі як Туреччина та Єгипет, а також екзотичні напрямки, такі як Танзанія.

"Безумовно, значний обсяг рейсів виконуватиметься для нашої групи компаній – туроператора Join Up Baltics, Join UP Romania та Join UP Poland", – пояснила комерційний директор SkyUp Людмила Слободянюк.

Крім того, з кінця березня 2023 року SkyUp хоче запустити регулярні рейси з країн ЄС.

За словами Слободянюк, продаж квитків на рейси європейського SkyUp планується розпочати у листопаді-грудні 2022 року. До початку нового туристичного сезону-2023 власники компанії хочуть довести кількість літаків до 19.

Також вже відомо, що новий перевізник, назву якого поки не називають, буде зареєстрований на Мальті. Пояснюють це сукупністю факторів: від простоти та швидкості реєстрації нової авіакомпанії, підтримки місцевої влади до ефективного податкового законодавства. Для старту на Мальті потрібно не менше двох літаків та інвестиції до 5 млн євро (для отримання необхідних дозволів, вирішення технічних питань та витрат на перші рейси).

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного російського військового вторгнення на території України зупинили пасажирське авіасполучення, тож українські авіакомпанії почали шукати можливості продовжувати працювати за кордоном.

Зокрема, SkyUp Airlines почала пропонувати свої літаки в "мокрий лізинг", тобто разом з екіпажем. Пропозицією вже скористалися Wizz Air, Air Moldova, Corendon Europe та Tailwind Airline.

Також за таким принципом свої літаки в тимчасове користовання для airBaltic надала МАУ. А минулого тижня МАУ розпочала чартерну програму з польським туроператором.