В аеропорту "Бориспіль" залишався всього один борт - Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQP.

Українська авіакомпанія SkyUp змогла евакуювати свій останній літак з аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляє Avianews, евакуація відбулася ввечері 4 квітня. Повітряне судно зафіксував онлайн-радар Flightradar24.

Пілоти Boeing 737-800 SkyUp увімкнули передавач літака в небі недалеко від Чернівців. Завдяки цьому передавач літака поінформував, що він прямує з аеропорту "Бориспіль" до румунського міста Ясси.

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Війна в Україні та SkyUp

SkyUp встиг евакуювати з України майже всі літаки початку війни. В аеропорту "Бориспіль" залишався всього один борт - Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQP.

24 лютого 2022 року пілоти підняли цей літак у небо та взяли курс на Кишинів. Однак диспетчери наказали льотчикам повернутися в аеропорт вильоту так як небо над Україною закрили для цивільних літаків.

5 серпня 2022 року SkyUp завив про те, що планує запустити власну авіакомпанію в Європі. На першому етапі авіакомпанія буде виконувати чартерні рейси для європейських туроператорів. Спочатку будуть запущені перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини, також можливі рейси з Німеччини та Австрії. Основну частку маршрутів складуть традиційні туристичні напрямки, такі як Туреччина і Єгипет, а також екзотичні напрямки, такі як Танзанія.

З кінця березня 2023 року SkyUp хоче запустити регулярні рейси з країн ЄС.

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