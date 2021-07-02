Зокрема, за допомогою боту можна слідкувати, які країни відкриваються чи закриваються для українських туристів.

В Україні запустили бот з інформацією для подорожей за кордон, завдяки якому можна ознайомитися з актуальними правилами.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

"В умовах COVID-19 під час планування подорожей обов’язково ознайомтеся з правилами в’їзду для українців на сайті МЗС чи за допомогою Corona.Travel.Bot, що миттєво повідомляє про зміни. Для цього необхідно: надіслати повідомлення або обрати зі списку назву країни, яка цікавить; ознайомитися з актуальними правилами; вибрати режим моніторингу; підписатися та отримувати сповіщення про оновлення умов в’їзду", - йдеться у повідомленні.

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У Corona.Travel.Bot є два режими моніторингу. Зокрема, можна слідкувати за зміною зони - якщо країна наразі закрита для українців, то бот надішле сповіщення, коли вона буде відкрита (і навпаки). Також є можливість слідкувати за змінами правил - бот надсилатиме звіт: які правила видалили, а які додали.

Зазначається, что Corona.Travel.Bot бере дані із сайту Міністерства закордонних справ України, тому інформація в ньому офіційна.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2021 року в Україні офіційно запровадили так звані COVID-сертифікати, які можна отримати в паперовій або цифровій формі.

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Автор: Леся Лещенко