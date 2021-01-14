Які країни світу відкрили кордони для українців (оновлюється)

Пандемія коронавірусу позбавила багатьох мандрівників можливості подорожувати, закривши кордони більшості країн світу. Після зіпсованих відпусток у 2020 році, українці тепер гадають, чи зможуть вони потрапити у відпустку до інших країн світу у 2021 році. УНІАН.Туризм уважно відслідковує новини щодо відкриття та закриття іноземних держав для українських туристів. Слідкуйте за оновленнями!

UPD: Станом на 14 січня 2021 року українські туристи можуть вільно подорожувати до 83 країн світу:

Албанія (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)

Антигуа і Барбуда

Афганістан

Багамські острови (необхідно отримати дозвіл на сторінці агентства подорожей Багамських Островів, по прибуттю показати результати негативного тесту, якому не більше ніж 10 днів)

Бахрейн

Білорусь

Болгарія (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)

Бразилія

Буркіна-Фасо

Бурунді

Велика Британія

Вірменія

Гана

Демократична республіка Конго

Домініканська республіка

Еквадор

Ефіопія

Єгипет (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)

(в’їзд без будь-яких обмежень та тестування) Замбія

Ірак

Іран

Ірландія

Йорданія

Казахстан

Камбоджа

Кенія

Колумбія

Коморські острови

Ліван

Мальдіви

Мексика

Нігерія

ОАЕ

Пакистан

Перу

Південна Корея

Південний Судан

Північна Македонія

Пуерто-Ріко

Республіка Конго

Руанда

Сан-Томе і Принсіпі

Сейшельські острови

Сент-Люсія

Сербія (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)

Словенія

Сомалі

США (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)

Сьєрра-Леоне

Судан

Танзанія

Тоґо

Туніс (ПЛР-тестування по прибуттю та карантин від 7 до 14 днів)

Туреччина (українці проходитимуть на кордоні медогляд, якщо виникнуть симптоми COVID-19, необхідно здати безкоштовний ПЛР-тест, для в’їзду в країну потрібен страховий поліс на COVID-19)

(українці проходитимуть на кордоні медогляд, якщо виникнуть симптоми COVID-19, необхідно здати безкоштовний ПЛР-тест, для в’їзду в країну потрібен страховий поліс на COVID-19) Уганда

Узбекистан

Хорватія (при перетині кордону необхідно показати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом останніх 48 годин до виїзду, якщо без тестування - обов'язкова 14-денна самоізоляція)

(при перетині кордону необхідно показати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом останніх 48 годин до виїзду, якщо без тестування - обов'язкова 14-денна самоізоляція) Центральноафриканська Республіка

Чад

Чорногорія (в’їзд без будь-яких обмежень та тестування)

Ямайка

Водночас перед купівлею квитків та безпосереднім виїздом слід уважно ознайомитися з правилами в'їзду до тієї чи іншої країни, адже вони постійно змінюються. Усю найсвіжішу інформацію щодо правил в'їзду громадян України на територію інших держав можна дізнатися за посиланням на інтерактивну карту світу від МЗС України.

Чи можуть українські туристи подорожувати до країн Євросоюзу

На даний момент країни ЄС впускають лише певні категорії громадян України – головним чином тих, у кого є дозвіл на роботу в іншій країні, водіїв фур, дипломатів і ще кілька окремих випадків, наприклад, наявність близьких родичів за кордоном чи невідкладне лікування.

Керівництво європейських країн наразі не може спрогнозувати, коли українці зможуть знову вільно до Європейського союзу.

При цьому в МЗС попереджають українців: незважаючи на те, що багато авіакомпанії активно продають квитки на рейси до європейських країн, не варто поспішати з покупкою до офіційного відкриття кордонів з кожною конкретною країною.

По прибуттю з яких країн українцям слід йти на самоізоляцію

В Україні діє розподіл країн на "червону" та "зелену" карантинні зони.

У "червону" зону потрапляють ті країни, в яких захворюваність на COVID-19 вище, ніж в Україні.

Після повернення з країн "червоної" зони українці повинні піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома".

Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в'їзду в Україну всім іноземцям потрібен страховий поліс, що покриває лікування COVID-19.

До громадян, які повертаються з країн "зеленої" зони, немає жодних вимог щодо самоізоляції та тестування.

МОЗ оновлює перелік країн "червоної" та "зеленої" зон щотижня. Станом на 7 січня до "червної" зони віднесені 78 країн.

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Марина Григоренко

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