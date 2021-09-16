Єгипетські прикордонники поки що не визнають ані паперові, ані електронні українські COVID-сертифакти.

Хоча українці вже можуть вільно в'їжджати до Європи з COVID-сертифікатом в додатку "Дія", для поїздки до Єгипту навіть після вакцинації від коронавірусу доведеться "по-старому" здавати ПЛР-тест.

Про це повідомляє Turprofi.com.ua.

Турексперти стверджують, що тамтешні прикордонники не визнають ані паперові, ані електронні документи, видані в Україні.

Згідно з єгипетськими законами, під час перетину кордону туристи мають надати або роздрукований документ про вакцинацію (з QR-кодом), або негативний результат ПЛР-тесту.

Але проблема в тому, що на паперових COVID-сертифікатах українського зразка немає QR-коду, а код в "Діі" не зчитується пристроями прикордонників.

Читайте такожУ Єгипті запрацювала україномовна "гаряча лінія" для туристів"Наразі Єгипет приймає лише сертифікати, які надаються в роздрукованому вигляді з підписами і печатками та з обов'язковим QR-кодом. Оскільки сертифікати українського зразка не мають QR-коду, туристам для в'їзду в Єгипет необхідно робити ПЛР-тест на коронавірус", - заявили щодо цього в єгипетському посольстві в Україні.

Дипломати підкреслили, що "QR-код в електронному додатку "Дія" наразі не може бути використаний для в'їзду на територію Єгипту".

На цьому тлі мандрівникам рекомендують робити ПЛР-тест не раніше ніж за 72 години до запланованої поїздки незалежно від того, робили вони щеплення чи ні.

Як вже повідомляв УНІАН, в країні з липня послабили коронавірусні обмеження, дозволивши роботу театрів, концертних залів, парків розваг, казино, нічних клубів і дискотек.

Автор: Станіслав Кожемякін