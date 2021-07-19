Дискотеки та нічні клуби будуть відкриті до другої години ночі. При цьому зберігається заборона на подачу кальяну.

У Єгипті продовжують пом'якшувати антикоронавірусні обмеження, перезапускаючи сферу дозвілля.

Через 16 місяців Міністерство туризму і старожитностей дозволило відновити роботу театрів, концертних залів, парків розваг, казино, нічних клубів і дискотек, у тому числі тих, які розташовані в готельних комплексах.

Їхня заповнюваність обмежена 70% від максимальної місткості залу за умови виконання всіх санітарних заходів і наявності відповідної ліцензії Мінтуризму країни.

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Дискотеки та нічні клуби будуть відкриті до другої години ночі. При цьому зберігається заборона на подачу кальяну в ресторанах, кафе та інших громадських місцях.

Перед цим Мінтуризму Єгипту підвищило максимальне завантаження готелів і ресторанів зі стандартних для ковідного часу 50% до 70%, передає РИА Новости.

Коронавірус в Єгипті

Ситуація з коронавірусом в країні стабілізується, стверджує влада. Так, Міністерство охорони здоров'я Єгипету повідомило 16 липня про 77 нових випадків зараження коронавірусом, в результаті чого їх загальне число досягло 283 567.

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Автор: Ірина Погоріла