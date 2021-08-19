Тепер віртуальний "ковідний паспорт" зможе замінити довідки про вакцинацію.

Українцям тепер стане ще простіше потрапити до Європейського Союзу - Брюссель офіційно визнав українські COVID-сертифікати у додатку "Дія" такими, що відповідають європейськими.

Про це 19 серпня повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Детальніше про те, як працюватимуть віртуальні документи та коли українці зможуть використовуватимуть їх для подорожей, представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть на спільному брифінгу 20 серпня.

Що таке covid-сертифікат?

Читайте такожУкраїнцям пояснили, коли covid-сертифікати з'являтися на AndroidCOVID-сертифікат - це документ у додатку "Дія", який підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусу. Сертифікат з'явиться поруч з іншими цифровими документами в "Дії".

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього ж самого місяця сертифікати про вакцинацію від COVID-19 в мобільному додатку "Дія" успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.

Автор: Станислав Кожемякин