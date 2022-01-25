Враховуючи найближче потепління у західному регіоні України, включно із Карпатами, на цьому тижні ймовірна лавинна небезпека.

Відомий синоптик Наталія Діденко нагадала кілька корисних порад, як підготуватися до походу у гори взимку, щоб не змерзнути.

Про це повідомляє meteoprog.

Зокрема, синоптик нагадала, що враховуючи найближче потепління у західному регіоні України, включно із Карпатами, на цьому тижні ймовірна лавинна небезпека.

Водночас, з посиланням на рятувальників Діденко нагадала, що якщо ви все ж зважитесь піти в похід в гори взимку, обов’язково слід мати при собі:

аптечку

ліхтарик

одягатися тепло й відповідно прогнозу

ні в якому разі не забувати телефон та зарядний пристрій

подбати про їжу та гарячий чай

Читайте такожДе покататися на лижах чи сноуборді: 5 небанальних місць в Українських Карпатах (лонгрід)Водночас, якщо раптом ви заблукали, треба одразу зв'язатися з рятувальниками.

Крім того, під час походу не можна відставати від групи чи залишати людей наодинці в горах, особливо взимку.

Особливо небезпечними є лавини, тому слід уважно стежити за попередженнями рятувальників.

Як повідомляв УНІАН, щороку в Українських Карпатах, попри попередження рятувальників, губляться, травмуються та навіть гинуть чимало туристів. Серед головних причин – легковажність, нехтуванням заходами безпеки та переоцінка власних сил.

Так, всередині січня 2022 року під час сходження на Говерлу загинула туристка з Одеської області, ще двоє людей були травмовані.