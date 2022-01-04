В Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ) підготували підбірку найкращих локацій в Українських Карпатах, де наразі можна не тільки покататися на лижах, а й просто помилуватися фантастичними краєвидами і подихати морозяно-хвойним повітрям.
Загалом у ДАРТ виділили вісім гірськолижних курортів в Україні, які варто відвідати цієї зими:
- Буковель, Івано-Франківська область
- Драгобрат, Закарпатська область
- Славське, Львівська область
- Пилипець, Закарпатська область
- Красія, Закарпатська область
- Плай, Львівська область
- Водяники, Черкаська область
- Мигово, Чернівецька область
Детальніше про кожен гірськолижний курорт можна почитати за посиланням.
Читайте також"Укрзалізниця" на період новорічних свят запустила експрес до курорту "Буковель"Нагадаємо, що цього зимового сезону гірськолижні курорти України працюють з карантинними обмеженнями, викликаними пандемією коронавірусу. Зокрема, відвідувати гірськолижні курорти в новорічно-різдвяний період можуть лише вакциновані від COVID-19 туристи. Це стосується як поселення в готелі та відвідування ресторанів, так і користування підйомниками.
До речі, якщо ви вирішити подорожувати взимку до Карпат машиною, то ми підготували для вас кілька корисних порад.