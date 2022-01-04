Загалом у ДАРТ виділили вісім гірськолижних курортів в Україні, які варто відвідати цієї зими.

В Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ) підготували підбірку найкращих локацій в Українських Карпатах, де наразі можна не тільки покататися на лижах, а й просто помилуватися фантастичними краєвидами і подихати морозяно-хвойним повітрям.

Загалом у ДАРТ виділили вісім гірськолижних курортів в Україні, які варто відвідати цієї зими:

Буковель, Івано-Франківська область

Драгобрат, Закарпатська область

Славське, Львівська область

Пилипець, Закарпатська область

Красія, Закарпатська область

Плай, Львівська область

Водяники, Черкаська область

Мигово, Чернівецька область

Детальніше про кожен гірськолижний курорт можна почитати за посиланням.

Читайте також"Укрзалізниця" на період новорічних свят запустила експрес до курорту "Буковель"Нагадаємо, що цього зимового сезону гірськолижні курорти України працюють з карантинними обмеженнями, викликаними пандемією коронавірусу. Зокрема, відвідувати гірськолижні курорти в новорічно-різдвяний період можуть лише вакциновані від COVID-19 туристи. Це стосується як поселення в готелі та відвідування ресторанів, так і користування підйомниками.

До речі, якщо ви вирішити подорожувати взимку до Карпат машиною, то ми підготували для вас кілька корисних порад.