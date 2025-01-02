У нічному клубі Нью-Йорка сталася стрілянина: 10 людей поранено

Поліція розшукує машину стрілка, але особу не встановлено.

Ввечері 1 січня біля нічного клубу Amazura міста Нью-Йорк, США, сталась масова стрілянина. Щонайменше десятеро людей отримали поранення, пише Daily Mail.

Як зазначає видання, постріли пролунали близько о 23:20 (06:20 за київським часом). Внаслідок інциденту щонайменше троє людей отримали поранення. Ще декілька людей звернулись за медичною допомогою, але не були ушпиталеними. На щастя, ніхто не перебуває у критичному стані.

"Речник поліції Нью-Йорка підтвердив, що поліція розшукує сірий седан у зв'язку зі стріляниною, але підозрюваних поки що не встановлено", - зазначає видання.

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Інші інциденти

Як повідомляв УНІАН, у Французькому кварталі Нового Орлеана, США, під час святкування Нового року автомобіль в'їхав просто у натовп і забрав життя 15 людей. Ще 30 дістали поранення.

Крім того, ввечері 1 січня у Цетинє, Чорногорія, чоловік влаштував стрілянину у кафе. Внаслідок інциденту загинуло десятеро людей. Серед загиблих є діти. Згодом стало відомо, що підозрюваний у масовому вбивстві в Цетинє Мартінович покінчив із життям, коли його оточили правоохоронці.

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