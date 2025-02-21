До цього красивого містечка легко добиратися і це ідеальне місце для літньої відпустки цього року.

Це красиве містечко під назвою Цавтат розташоване недалеко від Дубровника, і кожен може відвідати обидва міста за час літньої відпустки.

Як пише Express, тут ви не зустрінете натовпів туристів, як у Дубровнику, але замість цього зможете насолодитися цим районом і побродити його тихими вуличками. З Цавтата до Дубровника можна дістатися всього за 25 хвилин на машині.

Одним із найпопулярніших місць для відвідування є Старе місто, де багато ресторанів, кафе, які можна дослідити. Ще одне обов'язкове місце для відвідування - це набережна, ідеальна для прогулянок.

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Набережна спокійна і має мальовничу гавань, вона більш розслаблена і тиха, ніж Дубровник, але має гарний асортимент барів і ресторанів уздовж набережної.

З гавані ви можете сісти на пором до Дубровника, якщо маєте бажання плисти, а не їхати машиною.

Якщо ви хочете скупатися, тут також є місця, де можна зайти у воду і зануритися.

Цавтат - ідеальне місце для відвідування, якщо ви шукаєте відпочинок із приголомшливими пейзажами, багатою історією та невимушеною атмосферою.

Видання навело слова туристів, які вже побували в цьому дивовижному містечку. Один мандрівник на Tripadvisor написав так: "Таке стримане красиве місце. Ми були там на початку сезону. Пейзажі красиві, дуже нагадують Італію".

Інший написав: "Цавтат такий гарний. Безліч місць, де можна поїсти, одноденні екскурсії, організовані портом, люди дуже доброзичливі й послужливі. Я б не приїхав знову в серпні, занадто спекотно. Але в травні безумовно".

Інші новини туризму

Одним із непопулярних серед туристів є Мостар, мальовниче місто в Боснії та Герцеговині, що пропонує унікальне поєднання історії, культури та захоплюючих пейзажів.

Він залишається доступним місцем. Проживання, харчування та визначні пам'ятки доступні за ціною, що робить його ідеальним місцем для мандрівників, які бажають відчути європейську чарівність, не спустошуючи при цьому гаманець.

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