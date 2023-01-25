На деяких місцях в літаку не можна літати маленьким дітям.

Члени екіпажів пасажирських авіакомпаній і часті мандрівники поділилися порадами, яких місць на борту літака варто уникати, щоб не сидіти поруч з маленькими дітьми.

Зокрема, колишня стюардеса British Airways Саманта Пейп повідомила, що хоча сидіння за розділовою перегородкою між класами в салоні літака (bulkhead seat) може бути привабливим завдяки додатковому простору для ніг, ви ризикуєте опинитися поруч з дитиною в довгому польоті.

"Ви, швидше за все, будете сидіти поруч з дитиною. Це тому, що поруч з цим кріслом часто є відкидний столик для дитячих колисок, щоб діти могли спати, а не лежати на чиїхось колінах протягом усього польоту", – цитує її The Sun.

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Стюардеса Virgin Atlantic Ребекка Лав додала, що ймовірність опинитися поруч з дітьми велика не тільки біля перегородки, але і поруч з туалетами, оскільки батьки, швидше за все, забронюють їх.

У свою чергу один з часто літаючих пасажирів сказав, що ряд біля виходу – найкраще місце, щоб уникнути дітей, адже дітям не дозволяється сидіти на них згідно з правилами авіаперевезень.

"Якщо ви можете вибрати своє місце, виберіть те, поруч з яким є вихід. Ви можете втратити можливість відкидати сидіння, але гарантовано, що позаду вас не буде малюка", – поділився мандрівник.

Відзначимо, за даними Управління цивільної авіації Великобританії (CAA): "Деяким пасажирам може бути заборонено сидіти в ряду сидінь поруч з аварійним виходом. Це пов'язано з тим, що якщо потрібен аварійний вихід, важливо, щоб вихід можна було відкрити і евакуювати літак якомога швидше".

При цьому серед мандрівників, яким заборонено займати місця в ряду біля виходу, в управлінні перераховують дітей.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіапасажирам розповіли, де найгірше сидіти в літаку під час турбулентності.

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