Турбулентність найсильніше відчувається в задній частині літака.

Бортпровідниця Мадлен Дойл, яка пропрацювала на цьому терені 20 років, розповіла, на яких місцях в салоні літака найгірше сидіти під час турбулентності.

За її словами, турбулентність найсильніше відчувається в задній частині літака, пише The Sun.

"Літак побудований за принципом гойдалки-балансира, і найстійкіша частина у нього знаходиться над крилами. Якщо ви чутливі до цього (турбулентності – ред.), сідайте біля крил", – розповіла вона.

Разом з тим, колишній бортпровідник Саймон Мартін, який написав книгу "Подорож впертого бортпровідника", розповів, що є одна частина земної кулі, де частіше трапляється турбулентність. Так, якщо літак повертається з США до Великобританії, є ризик потрапити в турбулентність ближче до кінця польоту, адже струменеві течії над Атлантикою можуть викликати сильні вітри.

Водночас опитані виданням пілоти попереджають, що турбулентність не може призвести до падіння літака, проте, щоб уникнути травм, пасажирам і бортпровідникам варто беззаперечно виконувати вимогу командирів екіпажу сісти на свої місця, пристебнути ремені та не пересуватися по салону літака.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, чому на борту літака навіть влітку буває холодно. Виявляється, бортпровідники спеціально знижують температуру в салоні літака, щоб полегшити політ пасажирам, які погано себе почувають на борту.

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