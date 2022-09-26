У 2021 році в підкатегорії "Найкращі авіакомпанії Східної Європи" п’ять місць в ТОП-10 займали авіаперевізники з Росії.

Британська компанія Skytrax виключила всі російські авіакомпанії зі свого рейтингу найкращих авіаперевізників 2022 року, що вважається найбільш престижним в авіаційній галузі.

Про це повідомляє avianews.com.

Видання нагадує, що ще в 2021 році найбільший авіаперевізник Росії "Аерофлот" впевнено входов до рейтингу Skytrax ТОП-100 світових авіакомпаній. При цьому в підкатегорії "Найкращі авіакомпанії Східної Європи" п’ять місць в ТОП-10 займали авіаперевізники з Росії.

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Водночас у 2022 році Skytrax не включила російські авіакомпанію ні в рейтинг ТОП-100, ні в жодну з підкатегорій.

Також видання зазначає, що завдяки цьому в ТОП-10 найкращих авіакомпаній Східної Європи змогла потрапити українська авіакомпанія МАУ. До початку повномасштабного вторгнення Росії вона була найбільшим авіаперевізником України, однак вже протягом сімох місяців цивільні авіаперевезення в країні зупинені. МАУ, як і інші українські авіакомпанії, наразі працює лише за кордоном за різними схемами.

ТОП-10 авіакомпаній Східної Європи у 2022 році від Skytrax:

1. airBaltic (Латвія)

2. LOT Polish Airlines (Польща)

3. Air Serbia (Сербія)

4. Wizz Air (Угорщина)

5. CSA Czech Airlines (Чехія)

6. Croatia Airlines (Хорватія)

7. Tarom (Румунія)

8. Ukraine International Airlines / МАУ (Україна)

9. BlueAir (Румунія)

10. Bulgaria Air (Болгарія)

Водночас Звання найкращої авіакомпанії світу за версією Skytrax вже всьоме отримала Qatar Airways (Катар). Також до ТОП-10 найкращих авіаперевізників світу увійшли Singapore Airlines (Сінгапур), Emirates (ОАЕ), ANA All Nippon Airways (Японія), Qantas Airways (Австралія), Japan Airlines (Японія), Turkish Airlines (Туреччина), Air France (Франція), Korean Air (Південна Корея), Swiss International Air Lines (Швейцарія).

Ситуація з російськими авіакомпаніями після 24 лютого 2022 року

Після початку повномсштабного російського військового вторгнення до України 24 лютого 2022 року, Євросоюз, США та низка інших країн запровадили антиросійські санкції, які потужно вдарили по цивільній авіації Росії.

Зокрема, Євросоюз закрив свій повітряний простів для всіх російських авіакомпаній, а більшість авіаперевізників світу припинили літати до Росії. Крім того, Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ.

Як результат, у першому кварталі 2022 року російські авіакомпанії зазнали рекордних за останні вісім років збитків, сягнувши 61,1 мільярда рублів (близько 1 мільярда доларів за нинішнім курсом). При цьому збиток за той же період 2021 року оцінювався в 33,3 мільярда рублів, а 2020 року, коли через пандемію COVID-19 авіарейси були обмежені або скасовані, – 55,5 мільярдів рублів.

У серпні 2022 року стало відомо, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", почали розбирати літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

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