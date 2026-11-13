Найвищі гори та смачні сири: навколо Ясіні запустили новий туристичний маршрут

Туристам пропонують активний хайкінг на гори Драгобрат, Петрос чи Говерлу або неспішне знайомство з гастрономією та культурою краю.

У Закарпатській області презентували культурно-пізнавальний маршрут "Пізнай Ясіня", який серед іншого охоплює найвищу гору України – Говерлу.

Як йдеться в повідомленні Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА на сторінці у Facebook, проєкт поєднав в собі усі складові повноцінного туристичного продукту: цікаві локації, навігацію, сайт, аудіогід, квест та локальний культурний контент.

Серед іншого туристам пропонують на маршруті активний хайкінг на гори Драгобрат, Петрос чи Говерлу або ж навпаки неспішне знайомство з гастрономією та культурою краю, від бриндзі на полонині до старовинного вокзалу та кіркуту (історична назва єврейського кладовища – ред.).

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"Завдяки проєкту "Пізнай Ясіня" кожен мандрівник може легко прокласти власний маршрут, відкрити таємниці гуцульських сіл та закохатися у цей край назавжди", – зазначають творці маршруту.

Більше про маршрут можна дізнатися за посиланням.

Нові туристичні маршрути на Закарпатті

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, нещодавно у селищі Чинадійово в Закарпатській області запустили новий "романтичний" туристичний маршрут до замку Сент-Міклош, також відомого як "Замок Кохання".

Крім того, наприкінці літа 2026 року відкрився оновлений туристичний маршрут на Говерлу.

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