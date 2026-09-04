З гойдалкою та хатиною вівчарів: в Карпатах оновили популярний маршрут на Говерлу (відео)

Також туристам стане легше орієнтуватися на маршруті.

Карпатський біосферний заповідник оновив популярний туристичний маршрут на найвищу гору України – Говерлу.

Як повідомляється на сторінці заповідника в Facebook, серед іншого було встановлено чіткі навігаційні та інформаційні знаки, завдяки яким туристам буде легше орієнтуватися на підйомі.

Крім того, на маршруті було облаштовано панорамну гойдалку, звідки відкриваються неймовірні краєвиди на Чорногірський хребет.

Відео дня

Також туристам обіцяють унікальні краєвиди з полонини Данчик: на Говерлу та Петрос, а також на вільних коней, що пасуться на гірських просторах.

Додатково під час проходження маршруту можна зазирнути до хатини вівчарів, щоб спробувати духмяний полонинський сир.

"Цей маршрут облаштовано з турботою про довкілля, адже справжній відпочинок починається там, де є повага до природи", – наголошують в адміністрації заповідника.

Інші нові туристичні маршрути в Україні

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше цього літа у Львівській області запустили новий веломаршрут, що з'єднав три знамениті замки: Золочівський, Підгорецький та Олеський.

Також нові туристичні маршрути з'явилися біля знаменитої Бакоти – два пішохідних і один велосипедний.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.