Нова норма торкнеться громадян країн, яким не потрібна віза для в'їзду до Великої Британії.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії розширило дію системи електронного дозволу на поїздку (ETA), яку було вперше запроваджено в країні в листопаді 2023 року.

Так, із 8 січня 2025 року громадянам країн, що не входять до ЄС, для відвідування Великої Британії або транзиту через її аеропорти буде необхідно отримати цифровий дозвіл вартістю 10 фунтів стерлінгів (близько 522 гривень).

Його потрібно буде оформити онлайн за кілька днів до поїздки, а діяти він буде протягом шести місяців – в'їжджати за ним можна буде необмежену кількість разів протягом зазначеного періоду.

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З 2 квітня 2025 року ця норма пошириться і на європейців, однак подати заявку на її оформлення вони зможуть уже з 5 березня.

При цьому йдеться тільки про громадян тих країн, яким не потрібно отримувати візу для в'їзду до Великої Британії. Оскільки ж громадяни України наразі зобов'язані отримувати британську візу, на них ця норма не поширюватиметься – вони і так уже будуть зареєстровані в системі.

Водночас, від необхідності отримувати дозвіл на в'їзд будуть звільнені:

громадяни Ірландії;

особи, які мають дозвіл на проживання, роботу або навчання у Великій Британії;

особи, які подорожують із паспортом громадянина британських заморських територій;

особи, які законно проживають в Ірландії та прямують з Ірландії, Гернсі, Джерсі або острова Мен до Великої Британії.

З повним списком країн, яким необхідно оформляти ETA, можна ознайомитися на сайті уряду Великої Британії.

Зазначимо, що про плани влади Великої Британії запровадити електронні дозволи на в'їзд стало відомо влітку 2023 року – слідом за аналогічним рішенням Євросоюзу.

Першими отримувати такий цифровий дозвіл зобов'язали громадян Катару, Бахрейну, Кувейту, Оману, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Йорданії – ще наприкінці 2023 року.

Водночас у самому Європейському Союзі запровадження цієї норми, що в даному випадку отримала назву ETIAS, неодноразово переносили через неготовність країн-членів до нововведення – тепер вона має почати діяти орієнтовно з весни 2025 року, але поки що остаточної дати не затверджено.

Коли ж ця норма набуде чинності, українцям також буде необхідно отримувати такий цифровий дозвіл на в'їзд, оскільки Україна має безвіз із ЄС. За його оформлення буде необхідно заплатити збір у розмірі 7 євро (близько 304 гривень).

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