Європейська система інформації та авторизації подорожей передбачає, що всі відвідувачі країн ЄС поза Євросоюзом заздалегідь реєструються онлайн, сплачуючи 7 євро на три роки.

Євросоюз ухвалив рішення відкласти дату запуску системи інформування ETIAS для туристів, які відвідують країни ЄС, що мала почати працювати наприкінці 2023-го.

Як повідомляє Independent, систему мали запустити в листопаді, проте Генеральний директорат з міграції та внутрішніх справ Єврокомісії переніс цю дату на 2024 рік.

Крім того, впровадження іншої системи Євросоюзу – EES (Система в'їзду/виїзду), яка передбачає більш суворі біометричні перевірки на кордоні для мандрівників, перенесено з травня на кінець 2023 року.

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ETIAS

ETIAS (європейська система інформації та авторизації подорожей) передбачає, що всі відвідувачі країн ЄС поза Євросоюзом заздалегідь реєструються онлайн, сплачуючи 7 євро на три роки.

7 вересня 2018 року в ЄС схвалили платну авторизацію для туристів. Рада Європи ухвалила постанову про створення Європейської системи інформації про подорожі та авторизації (ETIAS).

Спочатку планувалося, що обидві системи будуть запущені в 2021 році, але запуск був відкладений через пандемію.

4 січня 2022 року Євросоюз відклав запуск системи ETIAS.

Потім планувалося, що вони почнуть працювати в травні (для EES) і в листопаді (для ETIAS) у 2023 році.

Країни ЄС заявили, що не готові до цього, а також висловили серйозні побоювання з приводу наслідків посилених перевірок на кордоні між Великобританією та Францією, де вже спостерігаються довгі черги в пікові години.

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