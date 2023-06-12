Впровадити систему електронних дозволів на в'їзд планують до кінця 2024 року.

Велика Британія, слідом за Європейським Союзом, планує ввести "в'їзний податок" для мандрівників.

Як пише CNN Travel, впровадити систему ETA (електронний дозвіл на в'їзд) планують до кінця 2024 року. Вартість такого дозволу повинна скласти 10 фунтів стерлінгів (близько 465 гривень). Діяти він буде протягом двох років.

При цьому наголошується, що, швидше за все, такий платний електронний дозвіл повинні будуть отримувати тільки мандрівники, які можуть в'їжджати в Сполучене Королівство без віз. Громадяни країн, яким необхідно оформляти британську візу, в тому числі українці, будуть в'їжджати до країни за старою схемою – через оформлення візи в посольстві чи консульстві.

На даний момент влада Великобританії опрацьовує деталі, як саме діятиме система.

Аналогічні системи в США та ЄС

Велика Британія – далеко не перша країна, яка вводить електронні дозволи на в'їзд для туристів, які подорожують по безвізу.

Так, Електронна система авторизації поїздок (ESTA) діє в США ще з 2009 року для мандрівників, які в'їжджають авіатранспортом або морем, з 2022 року її поширили і на тих, хто перетинає американський кордон по землі. Вартість такого дозволу становить 21 долар США (близько 775 гривень), діє він протягом 2 років. Оскільки громадянам України для в'їзду в США потрібна віза, на них ця вимога не поширюється.

Тим часом, Європа ось-ось введе Систему авторизації в'їзду в Європу (ETIAS) вартістю 7 євро (близько 280 гривень), такий дозвіл буде видаватися на три роки. Спочатку система ETIAS повинна була бути запущена до 2021 року, але старт роботи кілька разів переносився. У лютому 2023 року Євросоюз прийняв рішення відкласти дату запуску системи ETIAS на 2024 рік замість кінця 2023 року. Зазначимо, що оскільки для України діє безвіз з ЄС, українцям також доведеться оформляти такий дозвіл.

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