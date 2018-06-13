На вихідні до Львова: про які місця не знає пересічний турист

Вже скоро до Львова з’їдуться поціновувачі джазу, а хтось просто вирішить вирватися зі звичної буденності і, скориставшись довгими вихідними (якщо після Дня Конституції взяти один день відпустки, то їх буде аж чотири), відвідати місто Лева. Здається, вся Україна вже знає у Львові найбільш популярні локації – площу Ринок, Ратушу, Високий замок… Втім, якщо хтось стомився гуляти вже відомими вуличками, можемо запропонувати потаємні місця міста, маловідомі пересічному туристу, але здатними показати інший Львів. За бажання, їх можна легко чергувати з популярними локаціями.

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Музей Теодозії Бриж – один з маловідомих закладів Львова, заснований на початку 2000-х років. Якщо ти вперше в цьому наповненому історичною атмосферою місті, то навряд чи будеш знати про одну з його талановитих мешканок – жінку-скульптора Теодозію Бриж. Туристи, зазвичай, не чують про це місце, оскільки більш популярними є «Копальня Кави», «Львівська Пивоварня», Арсенал, Ратуша. Але якщо після цієї статті ви вирішите завітати до вищезгаданого музею, який раніше виступав майстернею Теодозії, то побачите багато цікавого. Головним чином, це скульптури. Майже десять з них присвячені трьом князям Київської Русі: Данилу, Леву та Василькові Галицьким. Саме роботи з ними зображені не просто портретами, а мають велике смислове навантаження. Також у цьому музеї ви знайдете фотографії пам’ятників з Личаківського кладовища, автором яких є Теодозія. Цікаво, що музей створив її чоловік Євген Безніско (львівський графік та монументаліст), спільно зі своєю другою дружиною.

До майстерні пані Бриж можна дістатися від зупинки «Привокзальний ринок» (7 хвилин від вокзалу) за допомогою автобусу №43. Зупинка, неподалік якої знаходиться Музей, називається «Русалка Дністрова».

Музей «ТериторіяТерору» – напевно, одне з найважчих місць для емоційного сприйняття. Тут вже не насолодишся красою мистецтва. Все, що вас зустріне на порозі – сірість, сухість, колючі дроти, подих безнадії. Саме тут, у Львові, протягом 1941-1943 років, було найбільше ґетто на території СРСР. З 1944 року на цьому ж місці радянська адміністрація створила Пересильну тюрму № 25. У 1955 році вона була ліквідована.

В цьому музеї ви зможете відчути жахи того часу. Але і на рівні з цим, звичайно, цікаво дізнатися більше фактів з історії власного народу і про часи німецько-радянської жорстокості.

Щоб завітати до «Території Терору», потрібно сісти на трамвай №6 на зупинці «Залізничний вокзал», і вийти біля Торгового центру «Магнус». Звідти доведеться спуститися до торгового центру «Forum Lviv». Перед собою ви будете бачити міст, пройшовши під яким, дістанетеся музею. Адреса, за якою він знаходиться – пр. Чорновола, 45.

Парк Культури ім. Богдана Хмельницького – саме це місце запам’ятається вам надовго своєю мальовничістю, атракціонами та величезним полем для регбі. Нерідко там можна побачити тренування гравців, яке принесе немало задоволення, якщо ви – любитель спорту. Якщо ж ви зацікавилися атракціонами, будьте впевнені – не пошкодуєте ні на мить, що обрали саме цей парк для подібних розваг. Ціни доступні – від 25 до 50 грн, і все це – за гарно проведений день. Також, в парку часто відбуваються фестивалі їжі, музики, показують кіно і, в рамках майстер-класів, вчать чомусь новому.

Щоб дістатися цього місця, потрібно сісти на трамвай №9 на зупинці «Залізничний вокзал». Пункт призначення буде носити більш, ніж очікувану назву – «Парк Культури».

LvivFilmCentre – для шанувальників кіномистецтва існує особлива ділянка. Мова йде про кінотеатр, що має два зали: один – в приміщені, інший – на даху, просто неба. Напевно, немає нічого романтичнішого за час, проведений за переглядом фільмів на даху одного з численних типових будинків міста Лева. Щоб справді насолодитися краєвидом нічного міста з висоти пташиного польоту, не треба підніматися на таку звичну Ратушу.

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Кінотеатр «заховався» на вулиці Володимира Великого, 14А.

І, насамкінець, певно, слід сказати про тихі місця Львова, де можна відпочити душею і насолодитися природою. Насправді, шум і гам, який постійно буде вас оточувати, швидко набридає. Тоді вам знадобиться тихе місце на зразок СКА (Спортивний Клуб Армії). На території спортивного комплексу часто граються діти, гуляють молоді пари. Шанувальникам велоспорту припаде до душі місцевий велотрек. Вхід для всіх вільний, в будь-який час до 9 вечора.

Щоб потрапити сюди, слід доїхати на трамваї № 6 від Залізничного вокзалу до ТЦ «Магнус». Після цього завернути на вул. Куліша і йти прямо до вул. Під Дубом, де знаходиться ТЦ «Forum Lviv». Як тільки зрівняєтеся з останнім, перейдіть дорогу і пройдіть під мостом. Поруч з ДК ім. Г. Хоткевича потрібно сісти на маршрутку № 37 і незабаром ви будете поруч зі СКА.

Загалом, у Львові занадто багато маловідомих, але цікавих місць для туристів, і щоб дослідити їх всі, трьох днів не вистачить. Тож гарного вам відпочинку та нових відкриттів у місті Лева!

Ася Радько