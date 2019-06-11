Літній відпочинок у Чорногорії - країні кришталевого моря та мальовничих гір

Чорногорія - перлина Адріатичного моря

Маленька молода країна Чорногорія – за площею як наша Івано-Франківська область, а за кількістю населення як у Кривому Розі – зібрала на своїй території безліч дивовижних пам'яток природи і архітектурних творінь. Тут берег Адріатичного моря приваблює не лише кришталево чистою водою та комфортними пляжами, а й кам'яними містами-фортецями, портами, які збудували ще багато століть тому. В поєднанні з красивими горами цей мальовничий куточок на Балканському півострові точно залишить приємні спогади.

Адріатичне море дуже чисте, але іноді прохолодне. Пишуть, що прозорість води тут від 40 до 60 метрів. Я на око не можу вам підтвердити ці цифри, єдине скажу - море справді чисте. Пишуть, що відомий дослідник Жак-Ів Кусто навіть називав частину Адріатичного моря, яка належить Чорногорії, найчистішою на Середземномор’ї. Хочете вірте, хочете - ні, але найкращий варіант - перевірити. Бо роки йдуть і ситуація може змінюватись. Що я можу засвідчити - так це красу Адріатичного моря, завдяки його кольорам із зеленувато-синіми відтінками. А ще Адріатика може похвалитись тим, що належить до спокійних морів. Влітку тут дмуть хіба що легенькі вітри - морський бриз.

Середня температура води в морі - близько 27 градусів, відчувається як трохи освіжаюча. Ми відпочивали тут на початку липня, але вода в цей час була злегка прохолодна, як на мене. Особливо в дні після дощу в горах. Правда, влітку дощі бувають рідко, зате восени і навесні падають часто. На замітку: відпочивати у Чорногорії можна як на узбережжі, так і в мальовничій Которській затоці, де вода тепліша.

Є ще один великий плюс цієї країни. У Чорногорії ви не будете скаржитися на «втомленість сонцем», бо завдяки горам температура повітря тут дуже комфортна. Погода сонячна, але нестерпної спеки немає. Саме кінець червня - початок липня називають найкомфортнішим періодом для відпочинку тут. Адже в пік сезону (друга половина липня-серпень) туристів на пляжах буде значно більше. Зрештою, як і у всіх інших популярних місцях. Загалом, пляжний сезон у Чорногорії починається в кінці травня і закінчується в другій половині вересня. Його терміни може трохи посунути погода, бо вона ж непередбачувана, самі знаєте. Часом і в розпал сезону з моря холодною течією заносить воду - тоді вона прогрівається кілька днів.

Кілька фактів на замітку туристу

У Чорногорії функціонують два міжнародні аеропорти - Подгориця, орієнтований на регулярні рейси, і Тіват, де сідають чартери. Найчастіше українці беруть путівку від турфірми і за годину чи дві польоту вже опиняються на місці. Цього року агентства пропонують тури в районі 300 євро з людини за 7 ночей і вище. Можна спробувати знайти і якісь гарячі пропозиції, які обійдуться вам дешевше. У вартість стандартно включають авіапереліт, груповий трансфер, проживання, а також курортний збір та медичне страхування.

Загалом, ця путівка вас ні до чого не прив’язує, крім як житла. А далі ви вільний птах. Хочете – їдете на екскурсії від турфірми, хочете – подорожуєте самостійно. Можете сісти на громадський транспорт,чи орендувати машину. А враховуючи невелику площу країни, роздивитись її всю за час відпустки цілком реально - було би бажання. А хто любитель поніжитись на сонечку і хоче спокою - вибирайте один із тихих курортів і вмощуйтесь зручніше.

Можна їхати в Чорногорію і самостійно, зокрема й машиною. Лише майте на увазі, що в Чорногорії потрібно зареєструватися в поліції та оплатити туристичний збір.

Щодо харчування, то включати його у путівку не варто, як на мене. Бо ви будете прив’язані до конкретної години і визначеного кафе, а потім точно захочете поїхати на кілька екскурсій. Плюс, швидше за все, вас годуватимуть в одному з місцевих ресторанів, куди зможете й самі піти. І, погодьтеся, все ж добре, коли є вибір.

Протяжність пляжів Чорногорії - 73 кілометри. Звучить серйозно, правда? Туристів багато, але місце є завжди. 29 пляжів країни отримали «Блакитний прапор» - екологічний сертифікат, згідно з яким пляж має відповідати 32-м критеріям (якість води, безпека, обслуговування, чистота пляжу тощо). Думаю, то серйозний показник.

Оскільки Чорногорія живе за рахунок туризму, то до відпочивальників тут ставляться дуже уважно. Вся берегова лінія – державна власність. Приватних пляжів у країні практично немає. Вхід на будь-який пляж і вихід до моря безкоштовні для всіх. Але є винятки. Наприклад, острів Святий Стефан закритий для туристів, які зупинилися не там. Також на частині пляжів біля острова обов’язково треба купити лежак, який може коштувати до 70 євро за комплект (наприклад, пляж Короля біля вілли Мілочер). А на пляж Королеви можуть потрапити тільки гості вілли. Проте, поруч достатньо безкоштовних пляжів.

І ще одне. Враховуючи, що Чорногорія – країна гір біля моря, піщаних пляжів тут дуже мало. Їх можна зустріти хіба на півдні, поряд з Ульцинем, про який розкажу пізніше. Пляжі в країні в основному галькові, з завезеним піском, або бетонні. Тут берег майже будь-якого природного пляжу кам’янистий і нерівний. Подейкують, що для комфорту туристів сюди навесні привозять вантажівки з дрібною галькою і піском. Так виходить піщано-гальковий пляж. Особисто для мене такий пляж дуже комфортний. Бетонні пляжі - не мій варіант, бо це як спускатися сходами в басейн. Плюс, вони зручні хіба для людей, які вміють добре плавати.

Курорти Чорногорії: від найдешевших до найдорожчих

А тепер розкажу про найвідоміші та найцікавіші пляжі у Чорногорії, зокрема й ті, які сама встигла оцінити. Пляжі тут ділять на рив’єри за назвою найближчого міста. Почну з найпопулярнішого місця - Будванська рив'єра. Сюди належить, зрозуміло, місто Будва - один із найвідоміших курортів країни. Також Святий Стефан і Мілочер, які називають центрами елітного відпочинку. Повітря курорту Петровац вважається чистим і цілющим, бо містечко оточують оливкові та хвойні гаї. Рафаїловічі та Бечичі – невеликі курортні селища, пляжі яких не раз визнавали найкрасивішими в Європі. А також Сутоморе – один із найдешевших курортів Чорногорії.

Далі я би згадала про Которську рив’єру, де знаходяться одні з найкрасивіших міст, які я бачила у Чорногорії. Зокрема, Котор та Пераст. Про них детальніше розкажу нижче. Правда, пляжі тут переважно бетонні, але це компенсується неймовірно красивими пейзажами.

Ще одним популярним місцем є Герцег-Новська рив’єра. Герцег-Нові часто називають ботанічним садом Чорногорії, бо це найзеленіше місто країни. Воно дуже симпатичне і затишне. Місто розкинулося на схилі невисокої гори. Пляжі в Герцег-Нові в основному бетонні, але без проблем можна податися на один із довколишніх пляжів. До речі, ціни тут нижчі, ніж у Будві або Которі. Також до цієї рив’єри входить Ігало – здравниця Чорногорії з мінеральними водами і лікувальними грязями. Досить популярним є курорт Меліне. Це невелике містечко розташоване за 3 кілометри від Герцег-Нові.

А для тих, хто любить сонце і хоче максимум тепла, Чорногорія пропонує Ульцинську рив’єру - найпівденнішу в країні. Ульцинь знаходиться на кордоні з Албанією. Ця територія відома своїми унікальними піщаними пляжами, найбільшими в Європі. Пляжі Ульциня покриті базальтовим піском, який вважається цілющим. Також тут є оливковий ліс, в якому налічується близько 75 тисяч дерев. Правда, в цьому регіоні мальовничих чорногорських гір майже не видно.

Ще згадаю про Барську рив’єру. Бар – ділове місто, де знаходиться найбільший у країні порт. Але місто красиве, з хорошою інфраструктурою, тут багато ресторанів та кафе. У Барі менше туристів, тож і пляжі не забиті. Плюс, ціни нижчі.

І нарешті - рив’єра міста Тіват. Для багатьох місто асоціюється тільки з аеропортом, куди вони прилетіли. Але Тіват - це ще й молодий курорт з багатою історією. Туристів тут також небагато. Відповідно, і ціни нижчі, бо місце ще не розкручене. Єдине, до більшості пляжів доведеться добиратися 1,5-2 кілометри.

Чорногорське Маямі: Будва – найпопулярніший курорт країни

Для свого відпочинку ми обрали місто Будву, що й не дивно, адже це один із найпопулярніших курортів. Ми не були оригінальні, але залишилися задоволені вибором. Зупинилися на віллі (погодьтеся, звучить краще, ніж готель), поряд зі старою частиною міста. Насправді, вілла у чорногорському виконанні - це дво-триповерховий будинок у приватному секторі, який здають власники. Наприклад, вони живуть на першому поверсі, а ви – на верхніх. Невеличкий лайфхак: якщо хочете зекономити на житлі, то є варіанти, коли ванна і душова не в номері, а в окремій кімнаті. Вони будуть лише ваші, з додатковими ключами, але це вважається незручностями, тому номер дешевший. І перевіряйте, чи ваші вікна виходять на море, бо воно того варте.

Будва є одним із найдавніших поселень на берегах Адріатичного моря. Зараз місто ділиться на стару і нову частини. Стару Будву оточують фортечні стіни, а на березі моря височіє форт Цитаделі. Саме за давню її частину з кам’яними лабіринтами я й полюбила це місто. Старовинні мури, вузенькі вулички, маленькі площі, затишні ресторани, старовинні будинки, покриті червоною черепицею. Краса! Мені навіть дорікали, що я приїхала сюди не на море, а цілими днями гуляти серед середньовічних мурів. Але мені там подобалось!

Сучасна частина міста починається від моря і піднімається в гори. Нова Будва - це гучний курорт, де навіть вночі ритм життя уповільнюється лише трошки. Для декого відпочинок - це відриватись на повну. А в останніх словах кожен розуміє те, що хоче. Відповідно, туристичні місця працюють на різних клієнтів. Хто хоче дискотеки, хто бари, хто казино. За ваші гроші - розваги на будь-який смак.

А тепер поближче до води. Коли ви читатимете про Будву, то можете знайти її описи з великою кількістю пляжів. Але знайте, що в самому місті знаходиться три пляжі: Слов’янський, Могрен і пляж біля Старого міста. До всіх інших треба добиратися або громадським транспортом, або орендувати авто. Але й цих трьох пляжів вам вистачить. Найпротяжнішим і, напевне, найпопулярнішим у Будві є Слов'янський пляж, розташований на схід від Старого міста. Він просторий, повністю піщаний, але є мінус: багато туристів і мало вільного місця. Він мені нагадував чимось кримські пляжі. На набережній багато кафе, фастфудів та сувенірних крамниць. До нього найпростіше і найшвидше добиратися з багатьох готелів, тому він такий переповнений. Але я його одразу не злюбила. )))

Моїм улюбленим став піщано-гальковий Могрен - найкрасивіший пляж у Будві. Там також багато охочих позасмагати біля моря, але я знайшла один варіант, який ідеально підходить тим, хто не любить тулитися біля чиїхось ніг і голів - не полінуватися пройтися в кінець пляжу.

Могрен знаходиться біля підніжжя крутих скель за 500 метрів від історичного центру Будви, а дорога до нього дуже мальовнича. Щоб пройти на пляж, треба йти вузькою стежкою і подолати крихітний грот. Думаю, вже цей опис вас зацікавив. Ви йтимете над невисоким обривом: зверху скелі, а внизу розбиваються морські хвилі. З цього пляжу відриваються неймовірні краєвиди на Старе місто і острів Святого Миколая, розташований поряд з Будвою. Дорогою ви точно захочете десь зупинитися для фото, особливо біля пам’ятника дівчині-балерині.

Сам пляж ділиться на два невеликих - Могрен I і Могрен II, що розмежовані скелею, а пройти від одного до іншого можна через маленьку наскрізну печеру. І саме в кінці другого пляжу було наше улюблене місце для відпочинку. Сюди доходило мало людей, що мені дуже подобалось. Місця вистачає, плюс – кілька маленьких деревець, які пробились крізь скелі. Під ними я ховалась від сонця і щось читала, бо не фанатка «смажитись». А ще збоку були скелі, на які можна піднятись і посидіти, милуючись величчю моря. Єдине, берег у цьому місці нерівний і кам’янистий. Могрен II більш дикий, тут відпочивають в основному з рушниками, зате простору більше. І можете дихати на повні груди свіжим морським повітрям. Враження, ніби ти відпочиваєш у невеликій бухті, оточеній горами.

Найменший пляж Будви - Річардова глава. Його довжина всього 100 метрів. Пляж знаходиться відразу у старій частині Будви, але там ну дуже мало місця. А вночі цей пляж перетворюється на кафе — столики виставляють просто на піску. Вони дерев'яні, мінімалістичні, акуратні. Це все виглядає як дуже гарна романтична картинка. Слабеньке освітлення, приємна місцева музика у виконанні чорногорських музикантів. Можна взяти келих вина, дивитися вдалеч нічного моря, слухати плюскіт води, відчувати на обличчі подих нічного бризу і насолоджуватися... Вдень я не любила залишатися на цьому пляжі, але ввечері - то було ідеальне місце.

Є ще один пляж, який не такий популярний, хоча красивий - пляж Гаваї на острові Святого Миколая в бухті Будви. Причина в тому, що сюди треба добиратися на катері за кілька євро туди й назад. Більшість туристів віддає перевагу простішим варіантам. Також, якщо ви вирішили взяти авто в оренду, можете відвідати пляж Яз.

Щодо їжі. Зранку нам ніколи не хотілось йти кудись у кафе. Я зацінила чорногорські пластівці та молоко, ними й снідали. Плюс, купували багато фруктів. А обід та вечеря - то була кожного разу авантюра, куди піти, щоб ще такого взяти, чого не їли. Починаючи від помідорового супу в перший день, від якого трохи нудило, до різних морепродуктів, які не завжди смакували. ))) Але натрапляли ми й на смачну їжу. Згадую чевапчичі - смажені ковбаски з яловичини чи свинини з цибулею та приправами. Може, вони просто згадуються, бо їли їх у затишному кафе під дуже гарну музику. До речі, майте на увазі, що в місцевій кухні багато смажених та копчених страв. Але в туристичних місцях зазвичай є заклади з усіма найпопулярнішими кухнями світу. І улюблений «Цезар» без проблем там знайшла.

Острів з картинки: один із найдорожчих курортів Чорногорії

У Будві гарно, але хотілося побачити ще щось. Тому в один із днів ми сіли на місцевий автобус і поїхали до острова з картинки - одного з найдорожчих курортів Чорногорії, що знаходиться за 6 кілометрів від Будви. Острів Святого Стефана – колись звичайне рибальське селище, а тепер - дорогий готельний комплекс. Це невеликий скелястий острів, що з’єднаний із сушею вузькою косою з гравію. До 2007 року він був частково покинутий. Уряд Чорногорії вирішив відновити острів, але потрібні були гроші. Тому його здали в оренду на 30 років міжнародній туристичній компанії Aman Resorts, і вже в 2009 році тут знову почали приймати гостей. Зараз сюди приїжджають багаті, впливові та знамениті люди.

Потрапити на острів можна, якщо ви там відпочиваєте, або ж зарезервували столик у ресторані. Також, здається, є платні екскурсії туди, проте, це будуть чималенькі гроші. Але, цікаво, що 28 серпня під час святкування Успіння Пресвятої Богородиці у місцевій церкві проходить служба і острів відкритий для туристів безкоштовно.

Водночас біля острова є невелике селище Святий Стефан з хорошими пляжами, де можуть собі дозволити відпочивати люди з меншими доходами. Ціни тут дещо вищі, ніж у Будві, але прийняті. Ми провели день на гарному пляжі навпроти острова, куди вхід безкоштовний. Навколо гарні краєвиди. Кажуть, від острова можна дійти узбережжям до самої Будви. Правда, ми не пробували, поїхали назад автобусом.

Которська затока: найбільша бухта в Адріатичному морі

Чорногорія така маленька, що часом дивуєшся, де тут взялося стільки всього красивого. Мало не на кожному квадратному метрі якась пам’ятка, чи то природи, чи то рукотворна. Знаючи це, на пляжі постійно не лежиться, хочеться ще кудись поїхати. Ваші бажання задовольнять туристичні агентства, які пропонують різні екскурсії країною. А з Будви, як найтуристичнішого міста Чорногорії, пропонують найширший вибір екскурсійних програм. Ціни стартують від 25 до 50 євро. Я розповім вам про ті, які вибрали ми, і якими були дуже задоволені. Але майте на увазі, що багато екскурсій не варто брати, бо вони втомлюють не менше, ніж будь-яка робота.

Почну з неймовірної екскурсії Боко-Которською затокою, за яку ми заплатили 25 євро. Вона оточена горами і складається з декількох заток, що утворюють одну з найкрасивіших природних гаваней Європи. Уздовж берегів затоки розташовані середньовічні міста. З цікавинок. Раніше вважалося, що Боко-Которська затока - це найпівденніший фіорд Європи. Хоча пейзажі дуже сході, насправді це не так. За сучасними науковими дослідженнями, Которська затока - затонулий річковий каньйон. Проте, як би не називали затоку, це не впливає на ту красу, яку ви побачите довкола.

Вранці ми виїхали на автобусі й дуже швидко пересіли на караблик, який довіз нас до відкритого моря. А далі відвідали церкву, розташовану на рукотворному острові. Неподалік від нього побачили ще один острів, але вже природний. Зараз там знаходиться закритий чоловічий монастир. Екскурсоводи розкажуть вам цікаві легенди про острови і традиції, пов’язані з ними, які місцеві чорногорці зберігають дотепер. Але то все треба слухати на місці, я вам не переповідатиму цих історій. Скажу тільки, що там надзвичайно гарно.

Я не люблю розкидатися такими словосполученнями, як райський куточок, але Которська затока - то саме таке місце. Особливо біля містечка Пераст, яке стало моїм улюбленим у Чорногорії. Море в оточенні гір, а на березі середньовічні кам’яні будинки - краса неземна! Неспроста ж це місце вважається найкрасивішою затокою Європи і входить до переліку найкращих у світі.

Саме містечко гарне, але дуже маленьке. Скелі не дають йому можливості розширюватися. Майже всі будинки стоять вздовж набережної. Крім неї тут є тільки одна невелика вуличка. Пераст ще називають містом мільйонерів. Кажуть, що кожна будівля тут коштує більше мільйона євро.

Після Пераста ми попрямували до Котора. Його вважають одним із найкрасивіших середньовічних міст Чорногорії. Воно відоме своєю фортечною стіною, другою після Великої китайської стіни. Вузенькі вулички біля підніжжя гори, затишні кафе – усе це виглядає дуже мило, але Пераст – все одно мій фаворит. Старий Котор побудований, як лабіринт для захисту від нападників. Він занесений до світової спадщини ЮНЕСКО. Також сюди заходить багато круїзних лайнерів. Правда, мені там було дуже жарко, бо місто в бухті та ще й захищене горами.

Найглибший каньйон у Європі

Щоб забути про ту спеку, давайте перенесемося в іншу частину країни, де гори, ліси та каньйонами. Це була друга екскурсія, яку ми вибрали з усього, що нам пропонували - подорож каньйонами річок Тара і Морача за 35 євро, плюс, здається, 10 євро за обід. Ця поїздка допоможе вам побачити майже усю Чорногорію, бо поїдете вглиб країни до найглибшого каньйону в Європі та одного з найвідоміших місцевих крижаних озер. Зможете здалеку побачити столицю Подгорицю, яка багатьом нагадує велике село. Звісно, то значне применшення, але коли ви її побачите, то все самі зрозумієте. Також проїдете повз культурну столицю Цетинє, куди потім, якщо захочете, можете без проблем добратися з Будви, наприклад.

Більшість чорногорських річок - гірські. Вони утворюють глибокі каньйони. Каньйон річки Тара, який ми дивилися, глибиною близько 1200 метрів, є найглибшим у Європі та другим за глибиною у світі. Його перевершує лише американський Гранд Каньйон. Знаєте, захоплює. Навколо гори, обриви і водоспади. Довжина каньйону 82 кілометри. Сюди з’їжджаються любителі рафтингу. А вода в Тарі просто неймовірного кольору.

Річка знаходиться у парку Дурмітор, який вважається природним дивом Чорногорії. Це плоскогір’я, вкрите лісами, луками, з ущелинами та підземними річками. ЮНЕСКО визнала парк і каньйон річки Тара всесвітньою спадщиною людства. Особливістю цього місця є 18 льодовикових озер, які називають «очима гори». Кажуть, ніде в світі немає такої великої кількості озер на такій маленькій місцевості. Одне з найвідоміших крижаних озер - Чорне, що знаходиться на висоті 1416 метрів у густому лісі. Саме до нього ми ходили. Незвично, скажу вам. Літо, ви приїхали на море, а тут холодно та туман. Вода в озері дуже чиста, дивишся в глибину, а вона тебе заворожує.

Ще цікавою атракцією в цій екскурсії є бетонний арочний міст через річку Тара - міст Джурджевича, звідки відкривається дивовижний вид на річку. Його довжина - 365 метрів, а висота - 172 метри. Дух захоплює. Враження, ніби витаєш у повітрі, й навіть трохи страшно. А ввечері ми повернулися на теплий сонячний берег Будви.

Туристам пропонують ще інші цікаві екскурсії, зокрема й на Скадарське озеро (не плутати з нашим Скадовським ))) - тектонічне озеро, яке є найбільшим на Балканському півострові. Тому перед поїздкою почитайте, подивіться, що вас найбільше цікавить, а тоді їдьте милуватися красотами. Але майте на увазі, що вже на відпочинку ви несподівано для себе можете відкрити такі чарівні закутки, що самі будете вражені. Чорногорія дуже гарна країна!

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Вдалого вам відпочинку, куди б ви не подалися. Не виходить поїхати кудись далеко – плануйте ближче. Не виходить на море – зберіться на озеро. Головне – змініть простір навколо себе. Хорошої вам погоди та теплої води!

Мирослава Шульгевич