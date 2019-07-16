Сонячний берег у Болгарії: як бюджетно відпочити влітку біля теплого моря та мальовничих гір

Болгарія знаходиться на Балканському півострові. На сході вона оточена горами та омивається Чорним морем, що ідеально підходить для літнього відпочинку. Клімат тут дуже м’який, з травня по серпень температура повітря коливається від +18 до +28 градусів. Найтепліше у Болгарії в липні, тому зараз саме час відправитися туди на відпочинок. Якщо ж не надто полюбляєте смажитися на сонці – у вересні там теж дуже добре, море ще тепле, але туристів вже габагато менше.

До речі, ще один плюс на користь Болгарії - українцям не потрібно отримувати візу для поїздок до цієї країни.

Чому Сонячний берег?

Для літнього відпочинку ми обрали Сонячний берег. Це чи не найвідоміший курорт Болгарії, що входить у курортну зону старовинного містечка Несебр. Сонячний берег розташований в 35 км від аеропорту міста Бургас та відомий своєю золотистою пляжною смугою 40 м завширшки та 10 км завдовжки. Знаменитий пляж Сонячного берегу – не творіння матінки-природи. Його насипали штучно у 1957 році, коли влада країни вирішила створити на цьому місці курорт. З тих пір Сонячний берег відвідали понад 70 мільйонів туристів.

Цікаво, що завдяки специфічному насипу тут майже не буває хвиль, а глибина моря від берега на кількасот метрів до горизонту не перевищує 1,5 м. Тому купатися тут дуже комфортно як дорослим, так і дітям; тим, хто вміє добре плавати і тим, хто лише починає вчитися.

Як дістатися до Сонячного берега з Києва?

В Болгарію ми діставалися автобусом. Квиток з Києва прямо до Сонячного берега коштував 959 грн в одну сторону. Це дуже вигідно, єдиним мінусом можна назвати довгу дорогу (близько 21 години, включаючи проходження румунського та болгарського кордонів) та дискомфорт під час неї.

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Є дорожчий, але швидший варіант потрапити з України до Болгарії – літаком. З Києва до Бургаса навіть у гарячий сезон можна відхопити квитки за 190 доларів (близько 4850 гривень) з людини в обидва боки.

Від Бургаса до Сонячного берега добиратися близько 30 км. Є кілька способів дістатися з аеропорту: на комерційному шатлі, автобусом або на таксі (індивідуальний трансфер). Шаттл (груповий комерційний автобус) довезе вас за 40 хвилин, вартість проїзду становить 8 євро (230 грн). Муніципальний автобус «Бургас – Сонячний берег» їде близько 45 хвилин, за квиток потрібно заплатити 3 євро (87 грн). Таксі доставить вас за 20 хвилин і коштуватиме від 28 євро (810 грн).

Далі ми потрапляємо у Сонячний берег, один з найбільших курортів Болгарії. На його території налічується понад 800 готелів. Сюди люблять приїжджати туристи з дітьми, адже для них обладнані басейни, є безліч дитячих майданчиків, працюють аніматори. Дорослим теж буде чим зайнятися: крім приймання сонячних ванн, можна відвідати численні бари, ресторани, дискотеки, яких у радіусі 500 метрів від вашого готелю гарантовано буде вдосталь. Але про все по порядку.

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Обрали ми 3-зірковий готель на першій лінії, на відстані 750 метрів до моря. Врахуйте цей момент: якщо ви плануєте багато купатися та засмагати на пляжі, краще шукати готель у пішій доступності до моря. Номер для двох на 7 ночей з системою повного харчування All inclusive обійшовся нам у 15 600 грн.

Грубо кажучи, на цьому етапі всі ваші витрати на відпочинку у Болгарії можуть закінчитися. Далі – сувеніри, екскурсії, розваги – уже за бажанням.

Болгарська мова

Завдяки активному туризму з країн СНГ, місцеві добре розмовляють російською. Також можна вирішити свої питання, звертаючись англійською. Та навіть якщо до вас заговорять болгарською, скоріше за все, ви з легкістю зрозумієте співрозмовника. Болгарська мова – слов’янська, тому, навіть не знаючи її, ви зможете вловити суть розмови. Безвихідних ситуацій, пов’язаних із мовним бар’єром, тут бути не повинно.

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Як і в будь-якій країні, тутешнім приємно, коли ви знаєте кілька слів їхньою мовою. Вам запам’ятати не складно, а болгарам – приємно. Отже, вітаючись, кажіть «здравейте»; на знак подяки промовте «благодаря»; прощаючись, болгари бажають всього найкращого – «всічко хубаво». Якщо вам доведеться випивати у компанії місцевих, підіймаючи келих, не забудьте сказати «наздравє!». «Будь ласка» болгарською – «моля», рахунок у ресторані – «смєтка».

Єдине, з чим може виникнути плутанина – з «так» і «ні» у вигляді кивка. Болгари справді мотають головою зі сторони в сторону, коли погоджуються, а в знак незгоди кивають згори вниз. Також будьте уважні, слухаючи пояснення дороги від місцевих. Якщо кажуть «направо», не заплутайтесь, по-болгарськи це означає, що треба йти прямо. А от праворуч – «надясно», ліворуч можна відгадати на слух – «наляво».

Болгарські леви

Офіційна валюта Болгарії – лев. За національним курсом, 1 євро дорівнює приблизно 2 левам. Відповідно, 1 лев – 15 грн. Обміняти гроші можна в одному з численних обмінників, які для зручності розміщені біля ресторанів, ринків та супермаркетів. Якщо ви не впевнені, які гроші везти до Болгарії, сміливо беріть євро. Доларами тут теж можна розраховуватися, але курс болгарського лева до євро набагато вигідніший. Тоді як на обміні гривні можна втратити пристойну суму.

Якщо ви збираєтеся купувати леви в Болгарії, не варто робити це в аеропортах – зазвичай там найбільш невигідний курс. Також не міняйте валюту «з рук» – у Болгарії це заборонено законом, покарання зазвичай несуть обидві сторони. Натомість вигідно обмінювати кошти можна у мережі Crown. По-перше, у її обмінниках найкращий курс, по-друге, вам вдасться уникнути 5% комісії, яку беруть в інших пунктах. Крім того, у більшості магазинів можна розрахуватися карткою, що дуже зручно.

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У цій же мережі також можна взяти напрокат автівку, якщо ви хочете вивчати околиці самостійно. Традиційно ціна оренди тим менша, чим на більше днів ви берете машину. В середньому це 30-35 євро (850-1015 грн) на добу, що не дуже дешево. До прикладу, в Іспанії можна орендувати автомобіль, починаючи від 20 євро.

Альтернативою послужать міські автобуси, яких дуже багато. Вони їздять з інтервалом 15 хвилин, ціна проїзду складає 1,3-2,5 леви (19,25-37 грн). А до аквапарків, наприклад, дуже часто їздять безкоштовні автобуси. Як і до аеропортів – про це детальніше можна дізнатися в адміністрації готелю, де ви зупинилися.

Пляж та море Сонячного берега

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Пляж Сонячного берега – один із найпопулярніших у Болгарії. Кілометри відмінного чистого піску, справжні піщані дюни, чисте море і природа приваблюють сюди туристів із сусідніх Румунії, Польщі, України, Росії, Білорусі, а також Німеччини та Великобританії.

Доказом, що у Сонячному березі море та пісок справді найвищого ґатунку є те, що пляж регулярно отримує Блакитний прапор – міжнародну нагороду, яка щорічно вручається пляжам та причалам, вода в яких відповідає високим стандартам якості та придатна для безпечного купання.

Звісно, у високий сезон людей тут дуже багато. Однак місця вистачає усім – це ще один плюс довжелезної прибережної смуги. Коли б ми не приходили, місця знаходилися завжди. Варто сказати, що частина пляжу є абсолютно безкоштовною – але потрібно, як то кажуть, приходити зі своїм.

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Однак поряд за 10 євро (290 грн) на цілий день можна орендувати шезлонг. Ще 10 євро коштує прокат великого зонта. Як правило, його беруть на компанію, тоді виходить не така вже й велика сума. Туалети, до речі, на пляжі також платні – близько 1-2 левів (15-30 грн). Поряд завжди знаходяться душові кабіни, переодягальні, обов’язково рятувальні вишки, а також бари, де можна випити прохолодний коктейль та перекусити. Найпопулярніший фастфуд на пляжі – шматочок піци – коштуватиме близько 3 левів (45 грн), а царевіца (варена кукурудза) – приблизно 2 леви (30 грн).

Що стосується розваг, любителі активного відпочинку у Сонячному березі можуть зайнятися різноманітними видами спорту: віндсерфінгом, водними лижами, політати на дельтаплані, покататися на яхті, а також відвідати аквапарк. Крім того, можна провести час на кораблику – поїздка на ньому коштуватиме 10-15 левів (150-220 грн).

Болгарська кухня: що спробувати?

У Сонячному березі ви точно не залишитеся голодні. І я маю на увазі не систему «Все включено», якою славляться місцеві готелі. Тут знаходиться безліч ресторанів місцевої та європейської кухонь, забігайлівок, закладів фаст-фуду та багато іншого. Ціна за страву коливається від 10 (150 грн) до 15-20 левів (220-300 грн). За напої доведеться віддати ще 10-15 левів (150-220 грн).

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Якщо ви хочете відчути країну через її кухню, то маєте неодмінно спробувати у Болгарії сармі. На вигляд це щось на кшталт українських голубців, однак болгарська версія має дещо інакший смак. По-перше, начинку завертають у листя винограду, а не капусти, як у нас. По-друге, у сармі дуже багато різноманітних спецій, які роблять страву специфічною. Начинку роблять із тушкованого м'яса зі смаженою цибулею та рисом. Також до фаршу можуть додавати моркву, гриби або сир. Щоб сказати точно, чи сподобаються вам болгарські голубці, їх треба обов’язково скуштувати.

Традиційною місцевою стравою є і знаменитий шопський салат – національний салат Болгарії, до складу якого обов'язково входить бринза, помідори, зелень та болгарський перець. Що стосується перцю, його назва себе виправдовує – тут його додають практично до будь-яких страв: у сирому вигляді, тушкують, запікають на грилі, варять та смажать.

Найбільшим гурманам болгари пропонують доволі екстравагантну страву попару. Вона справді на любителя, попереджаємо. Зазвичай попару готується з хліба дво- або триденної свіжості, який заливається гарячою рідиною (чаєм, молоком, а в найпростішому варіанті – водою), іноді додається бринза, масло, маслини.

Старовинний Несебр

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Сонячний берег знаходиться географічно у дуже вдалому місці. Звідси без проблем і дуже швидко можна дістатися до таких цікавих сусідніх міст, як Несебр, Бургас, Варна, Созополь. Ми поїхали у Несебр.

Мало кому відомо, але це одне з найстаріших міст Європи, засноване понад три тисячі років тому. Розташований Несебр на невеличкому півострові за 5 км від Сонячного Берега та 35 км від Бургаса. Від Сонячного берега можна дістатися пішки або на муніципальному автобусі, заплативши 1,3 лева (19,25 грн). Несебр складається з двох частин, з’єднаних мостом: старого і нового міста.

Несебр занесений до списку світової культурної спадщини під охороною ЮНЕСКО, і недарма. На півострові можна побачити архітектурні пам’ятки різних століть і культур. Зустрічає туристів дерев’яний млин, який зберігся ще з 19 століття. Далі у стару частину міста можна увійти через ворота кріпосної стіни з вежами, що захищала візантійський Несебр ще у 5-6 століттях.

Втім, у старовинний антураж міста чудово вписуються сучасні крамниці. Внутрішня частина колишньої території вежі перетворена на алею бутиків, сувенірних крамниць та точок швидкого харчування. Але це зроблено настільки вдало, що не псує загальну атмосферу центру міста.

Тут можна придбати автентичні болгарські сувеніри, одяг, вироби ручної роботи та знамениту болгарську косметику з троянд. Вражає архітектура – компактні двоповерхові будиночки, обвиті рослинами. Вони збереглися тут ще з середньовіччя, коли податок на землю був дуже високим, а тому домівки будували дуже тісно одна до одної. Місцями куточки Несебру нагадують італійські дворики.

На площі Месамбрія знаходиться одна з найкрасивіших церков у Старому місті – храм Христа Пантократора. Вона споруджена ще у 13 столітті та прекрасно зберіглася до наших днів. Далі можна натрапити ще на десяток храмів, капличок та повноцінних соборів. Усі вони – пам’ятки архітектури минулих століть. Недарма Несебр називають містом храмів – тут на невеличкій території налічується аж 40 святинь.

Трохи спустившись сходами, можна потрапити на набережну з неймовірним видом на частину Старого Несебра та Чорне море. Тут є живописні лавочки, з яких можна спостерігати вражаючий захід сонця, також на набережній можна погодувати чайок, які настільки звикли до туристів, що самі йдуть до рук.

Що купити у Болгарії

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Перше, що спадає на думку після запитання «Що привезти з Болгарії?», це косметика з троянд. Вона тут продається буквально на кожному кроці. У якості можна не сумніватися – Болгарія є світовим лідером з виробництва трояндової олії. Як варіант, можна купити рожеву олію – символ країни та один із найпопулярніших сувенірів, що можна звідси привезти. Вона має неймовірний аромат (який начебто здатен знімати стрес), а також чудово зволожує шкіру.

Крім олії, можна придбати косметичну рожеву воду у вигляді спрею, різноманітні креми, лосьйони, скраби, шампуні та бальзами на основі екстрактів троянди, які мають неймовірний аромат та натуральний склад. Але, мабуть, найбільше у Болгарії туристи розкуповують мило ручної роботи. Воно продається у вигляді троянд різного кольору, а також одразу з гігієнічною губкою у красивій сувенірній упаковці.

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Також з Болгарії можна привезти унікальну місцеву кераміку. Вона виконана в національному стилі, має цікаві орнаменти та візерунки. Якщо ви поціновувач таких сувенірів, радимо звернути увагу на керамічний посуд. Хітом продажів, за словами продавців, є глиняні горщики, які бувають різних розмірів – від найбільших до крихітних (що, до речі, зручно для туристів – не потрібно тягнути з відпочинку кілограми сувенірів). Кажуть, що їжа у такому класичному болгарському посуді виходить особливо смачною.

Багато хто везе з Болгарії балканську шарену сол – одну з найпопулярніших місцевих приправ. У перекладі це «підсмажена сіль», до складу якої входять сіль, чебрець, солодкий перець та інші прянощі. Болгари кажуть, що ця приправа настільки універсальна, що її можна спокійно додавати до будь-яких страв. Вона пікантна, смачна і виглядає дуже естетично – приправа заповнює сільничку різнокольоровими шарами, які інколи утворюють цілу картину.

У якості смачних сувенірів у Болгарії варто купити суджук – місцеву сушену ковбасу, яку роблять переважно з яловичини. Вона має яскраво виражений смак, тут її додають до закусок, бутербродів та навіть їдять з вином.

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Ласунам сподобається варення з пелюсток троянди. Це ще один типово болгарський сувенір. Воно схоже на желе, має досить незвичний смак та чудовий квітковий аромат. Таке варення добре допомагає при ангіні та застудних захворюваннях. Також у Болгарії продають навіяний країною-сусідкою Туреччиною десерт – рахат-лукум. Найбільшою популярністю користується, звісно ж, рахат-лукум з додаванням троянди.

Крім того, Болгарія славиться своїми винами, які експортуються у більш як 70 країн світу. Одним із найвідоміших місцевих червоних вин є «Мавруд».

Якщо ж вам хочеться чогось більш оригінального та насиченого, спробуйте ракію. Це відомий болгарський алкогольний напій високої міцності (40 градусів). Найпопулярнішою є сливова та виноградна ракія, але в продажу можна зустріти ще грушеву, яблучну чи персикову. Це щось подібне до наших наливок, однак на болгарський лад. Ще один типовий болгарський напій – мастика. Її виготовляють з анісової витяжки, але будьте обережними – міцність напою становить 47 градусів. Якщо ж хочеться чогось «дівчачого» і солодкого, спробуйте місцевий м’ятний лікер «Мента». Він має цікавий лазуровий колір, присмак м’яти та стане гарним сувеніром з Болгарії.

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Болгарія – країна сонця, теплого, як молоко, моря, золотистих пляжів, старовинних містечок та усміхнених людей. Це, безперечно, те місце, яке варто відвідати. Особливо якщо ви збираєтеся відпочивати за кордоном вперше. Адже тоді знайомство з європейськими курортами пройде без акліматизації та звикання до менталітету та культури. М’який клімат, звична для нас кухня, високий сервіс та ціни приблизно, як в Україні, точно не залишать вас байдужими і вмовлять повернутися сюди знову.

Вероніка Кордон