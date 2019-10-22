І знову жодного слова про Україну: названі найкращі туристичні напрямки на 2020 рік

Професійні мандрівники визначили найкращі туристичні напрямки у категоріях «Топ країн», «Топ міст», «Топ регіонів» і «Топ оптимальних напрямків». Цього року до списку потрапили чимало відносно невідомих і екзотичних місць. Водночас, жоден з 40 напрямків, включених до топів, не знаходиться в Україні.

Популярний міжнародний туристичний портал Lonely Planet опублікував список найкращих туристичних напрямків для відвідування в 2020 році. Кожен новий рейтинг традиційно помітно відрізняється від торішнього.

Читайте такожВсі кольори веселки: найбарвистіші місця на планеті (лонгрід)

Рейтинг Best in Travel 2020 від Lonely Planet складений на підставі думок професійних мандрівників у категоріях «Топ країн», «Топ міст», «Топ регіонів» і «Топ оптимальних напрямків».

Варто відзначити, що цього року до списку потрапили чимало відносно невідомих і екзотичних місць. Водночас, жоден з 40 напрямків, включених в топи, не знаходиться в Україні.

Топ-10 найкращих країн для відвідування в 2020 році

Першу сходинку в рейтингу найбільш популярних для подорожі країн зайняло буддійське королівство Бутан, розташоване в південній межі східних Гімалаїв між Індією і Китаєм. Друк-Юл, або ж «країна драконів», славиться своїми монастирями, фортецями-дзонгами і різноманітним рельєфом – від субтропічних рівнин до долин на височинах і крутих гір. А завдяки численним пікам Гімалаїв Бутан приваблює любителів гірських сходжень.

Експерти Lonely Planet відзначають, що Бутан виділяє на тлі інших країн його первозданність і екологічність. Цей крихітний шматочок гімалайського раю дотримується суворої політики туризму, що передбачає досить високу плату на вхід і чіткі правила поведінки на території. Натомість відвідувачі отримують унікальну можливість прогулятися гірськими стежками, незаплямованими сміттям, в компанії людей, чиї буддійські вірування налаштовують їх на одну хвилю з навколишнім середовищем. Крім того, Бутан – єдина в світі вуглецево-негативна країна (коли вуглекислий газ з атмосфери поглинається, а не викидається туди). Більше того, до 2020 року королівство збирається стати першою у світі повністю органічною нацією.

На другому місці рейтингу опинилася... Англія. Здавалося б, це одна з найпопулярніших країн світу. Тим не менш, якщо копнути глибше, в Англії є чимало ще незвіданих і спокійних місць, де туристи можуть знайти умиротворення. Намагаючись переорієнтувати потоки туристів, англійці зробили ставку на свою берегову лінію – територію, де місцеві мешканці та гості можуть насолоджуватися більш спокійними заняттями. Бадьора прогулянка пірсом, смачна риба, пошук морських мешканців і стародавніх скам'янілостей, спорудження піщаних замків і спостереження за дельфінами на мальовничих пляжах – це лише деякі з атракцій, пропонованих англійським узбережжям.

Читайте такожПодорож до Ісландії. Екзотика та неймовірні краєвиди

До 2020 року планується облаштування нових ділянок узбережжя Англії, після завершення чого його загальна протяжність складе майже 3000 миль. Таким чином англійська берегова лінія стане найдовшим безперервним прибережним маршрутом у світі, вперше надавши доступ до всієї берегової лінії країни.

Замикає трійку найбільш цікавих для відвідування країн в 2020 році Північна Македонія, до недавнього часу відома просто як Македонія. Експерти відзначають, що завершення в 2018 році багаторічного спору за назву «Македонія» з Грецією привернуло увагу до цієї балканської країни як цікавої туристичної локації, а також істотно поліпшило її міжнародний імідж. Місцева влада вирішила скористатися ситуацією і попрацювала над відкриттям нових туристичних визначних пам'яток. Наприклад, в 2020 році буде істотно спрощено шлях до охоронюваного ЮНЕСКО озера Охрід і нещодавно запущеного гірського маршруту High Scardus Trail, який являє собою майже 500 кілометрів пристосованих для піших походів і велопоїздок гірських доріг.

Також до топ-10 країн на 2020 рік потрапили:

- крихітний острів Аруба на півдні Карибського моря поблизу берегів Венесуели;

- Королівство Есватіні, також відоме як Королівство Свазіленд, в Південній Африці;

- покрита тропічними лісами Коста-Ріка в Центральній Америці;

Читайте такожЧернігівський мандрівник розповів про велику подорож до Латинської Америки

- Нідерланди, які в 2020 році приймають міжнародний пісенний конкурс «Євробачення»;

- західноафриканська Ліберія на узбережжі Атлантичного океану;

- Марокко в Північній Африці на узбережжі Атлантичного океану і Середземного моря;

- Уругвай в Південній Америці, відомий пишною зеленню і пляжами.

Топ-10 міст для відвідування в 2020 році

Рейтинг рекомендованих до відвідування в 2020 році міст очолив австрійський Зальцбург. Місто Моцарта наступного року відзначатиме сторіччя знаменитого на весь світ музичного фестивалю академічної музики і театрального мистецтва Salzburger Festspiele. Однак крім цього це альпійський місто підкорює туристів мальовничими краєвидами і приголомшливою бароковою архітектурою. Детальніше про Зальцбург можна почитати у великому гіді на УНІАН.Туризм.

Другу сходинку в топі отримала столиця США – Вашингтон. По-перше, в 2020 році американці будуть святкувати сторіччя надання жінкам права голосу, у зв'язку з чим у Вашингтоні буде організовано чимало тематичних заходів та виставок у музеях. По-друге, наступний рік в США буде «виборним», а тому життя в столиці буде ще динамічнішим.

Третю позицію посіла столиця Єгипту – Каїр. Експерти пов'язують це з тим, що скарби гробниці фараона Тутанхамона нарешті повернуться додому після «навколосвітньої подорожі» по музеях, а також з виявленням нових скарбів і відкриттям відразу кількох музеїв після реконструкцій. Крім того, в Гізі, неподалік від Каїра, відкривається новий аеропорт Sphinx, який дозволить збільшити потоки туристів.

Також до топ-10 міст на 2020 рік потрапили:

- Голуей (Ірландія), обраний в 2020 році культурною столицею Європи, у зв'язку з чим і в без того «живому» місті буде організовано безліч цікавих заходів;

Читайте такожВід традицій до авангарду: майже ідеальне австрійське місто Грац, що закохує в себе з перших хвилин

- Бонн (Німеччина) – колишня столиця Західної Німеччини у 2020 році масштабно відсвяткує 250-річчя з дня народження композитора Людвіга ван Бетховена – уродженця міста;

- Ла-Пас (Болівія) – високогірна столиця вже відома як батьківщина найдовшої канатної дороги в світі, а в 2020 році тут з'явиться відразу 11 ліній «канатки» замість трьох існуючих в 2014 році;

- Коччі (Індія) – місто на березі Аравійського моря, де туристам пропонують особливо звернути увагу на стріт-арт фестиваль Kochi-Muziris Biennale;

- Ванкувер (Канада) – туристам пропонують оцінити результати запущеної в 2011 році стратегії Greenest City 2020 Action Plan, у рамках якої місто активно озеленювали, робили зручним для велосипедів і проводили інші еко-френдлі заходи;

- Дубай (ОАЕ) – у 2020 році тут пройде відразу кілька знакових заходів, у тому числі виставка World Expo 2020 тривалістю цілих 6 місяців;

- Денвер (США) – в останні роки столиця штату Колорадо активно відбудовувалась, і тепер туристам пропонують оцінити, що з цього вийшло.

Топ-10 регіонів для відвідування в 2020 році

Очолив рейтинг найпопулярніших регіонів на 2020 рік Центрально-азіатський шовковий шлях. Регіон, що здавна славився торгівлею, схоже, в наші дні потроху відвойовує колишню славу. Сприяло цьому спрощення візового режиму такими країнами, як Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан, через які проходить маршрут. Більш того, регіон активно працює над запровадженням єдиної візи «Шовкового шляху». З іншого боку, завдяки колосальним інвестиціям, в першу чергу китайським, в останні роки тут активно облаштовувалися інфраструктура, в тому числі транспортна.

Другий рядок у рейтингу – у регіону Марке в Італії. Цей мальовничий регіон з приголомшливими пляжами і ренесансними палацами вже багато років бореться за туристів з сусідньою Тосканою, і в 2020 році він має намір зіграти головну роль. Сприяти цьому повинні в тому числі численні заходи з нагоди 500-річчя смерті видатного живописця Рафаеля в містечку Урбіно.

На третьому місці опинився японський регіон Тохоку, розташований на острові Хонсю. У 2011 році він сильно постраждав від 9-бального землетрусу і цунамі. Майже 10 років місто активно працювало над відновленням і, схоже, це дає результати. Плюс в 2020 році столиця Японії Токіо буде приймати літню Олімпіаду, а тому в Тохоку сподіваються залучити туристів, незацікавлених у головному спортивному заході року.

Також до топ-10 регіонів на 2020 рік потрапили:

- американський штат Мен – «батьківщина» героїв страшилок Стівена Кінга. У 2020 році цей штат буде святкувати 200 років з дня заснування, з нагоди чого тут пройде чимало заходів;

Читайте такожЯк вижити в євротурі зі скромним бюджетом, одним рюкзаком і хоч якимось комфортом

- далекий вулканічний острів Лорд-Хау в Австралії, що має форму бумеранга, витягнутого з півночі на південь на 10 км;

- китайська провінція Гуандун, що активно працює над інфраструктурою в останні роки;

- провінція Кадіс в Іспанії – найпівденніша частина країни, куди в 2020 році запустять нові авіарейси;

- північ Аргентини, де в останні роки активно проводилися заходи щодо відновлення дикої природи;

- затоку Кварнер в Хорватії, головне місто якого Рієка, поряд з ірландським Голуейєм, обране культурною столицею Європи у 2020 році;

- Бразильська Амазонія – найбільший тропічний масив у світі, кошти на збереження якого планують знайти у тому числі завдяки контрольованому туризму в 2020 році.

Топ-10 оптимальних напрямків для відвідування в 2020 році

Першу сходинку в топі напрямків на 2020 рік, що являють собою оптимальний варіант для подорожі за сукупністю різних факторів, очолює провінція Східна Нуса-Тенгара в Індонезії. Місцевість бере туриста кількістю, адже до її складу входить аж 550 островів. А тому варіантів для відпочинку тут предостатньо – щоб прийняти багато туристів, але щоб вони були більш-менш рівномірно розподілені. Тут і популярні природні пам'ятки на кшталт вулкана Келімуту з трьома різнокольоровими озерами в кратерах, і острів Комодо з легендарними «драконами», потрапити куди можуть тільки обрані туристи за досить значні суми, і острови для серфінгу, для дайвінгу, для лінивого відпочинку, і ознайомлення з місцевою культурою. Загалом, вибрати є з чого.

На другому місці опинилася угорська столиця Будапешт – головним чином завдяки поєднанню приємних цін і широких туристичних можливостей, починаючи від знаменитих термальних джерел і закінчуючи неймовірною архітектурою. При всьому цьому, в місті відмінно налагоджена туристична інфраструктура – сюди легко дістатися, доступні варіанти розміщення на будь-який бюджет, відмінна кухня і насичене культурне життя. До речі, великий гід по Будапешту читайте на УНІАН.Туризм.

Третю сходинку посів штат Мадх'я-Прадеш в Індії. В першу чергу він славиться своїми архітектурними пам'ятками, що відносяться до різних періодів історії країни. Серед іншого, саме в тутешньому селі Кхаджурахо знаходяться знамениті індуїстські храми з вирізаними з каменю еротичними скульптурами. Однак не менше туристів приваблюють національні парки Бандхавгарх і Канха, де можна поспостерігати за бенгальськими тиграми, а також іншими дикими тваринами і птахами.

Також до топ-10 оптимальних напрямків на 2020 рік потрапили:

- місто Буффало в американському штаті Нью-Йорк, що активно розвиває інфраструктуру і відкриває нові пам'ятки;

Читайте такожОстрів Крит: втеча за теплом у будь-яку пору року

- Азербайджан, де за низьку плату можна отримати досить якісне розміщення, харчування та розваги, одночасно з приголомшливими природними пам'ятками і культурною спадщиною ЮНЕСКО в Баку;

- Сербія – ще один варіант для бюджетного відпочинку, де за невелику плату можна отримати «хліба і видовищ»;

- Туніс – після теракту на курорті Суса в 2015 році з майже 40 загиблими цей популярний серед європейців напрям почав втрачати туристів, тому зараз країна зі шкіри геть лізе, щоб залучити їх знову;

- виноробний регіон Кейп-Вайнлендс в Південній Африці;

- Афіни – столиця Греції з безліччю пам'ятників античності цінується тим, що навіть не заходячи на платні туристичні локації, можна відмінно все розгледіти з висоти, не кажучи вже про приємні ціни, бурхливе життя, відмінний клімат і неймовірно смачну кухню;

- архіпелаг Занзібар в Танзанії, включаючи однойменне місто з його старовинними Кам'яними містом.