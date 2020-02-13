Невідома Німеччина: Вайнхайм - місто «пряникових» будиночків і трьох замків

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УНІАН.Туризм вже багато розповідав про відпочинок у Німеччині, а сьогодні пропонує вам познайомитися з милим провінційним німецьким містечком Вайнхайм, яке зберегло свою чарівність і туристичну «недоторканість». Місто має всі характеристики для того, аби його любили туристи, проте воно не таке популярне, як, наприклад, розташований поблизу Хайдельберг (всього 20 кілометрів). Ми вже розповідали вам пре це місто романтики, чарівних вузеньких вуличок та бурхливого ​​студентського життя, яке щорічно відвідує понад 3 мільйони людей. Детальніше можете почитати у матеріалі «Місто з префіксом «най»: мальовничий Хайдельберг – територія студентів, велосипедів та середньовічної романтики». Вайнхайм не має такої уваги публіки, але ми дуже радимо його відвідати.

Вайнхайм – «пряникове» містечко, яке заворожує з першого знайомства

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Моє знайомство зі старою Німеччиною відбулося саме у Вайнхаймі, де «пряникові» будинки з червоними дахами у поєднанні з кривими брукованими вулицями зачарували з першого погляду. Рівень доглянутості та збереження старих будинків також вразив. А ще я оцінила, як вміло німці вміють поєднувати сучасну архітектуру зі спадщиною. Новіші будинки акуратно вписані в історичний антураж, не руйнуючи його.

До речі, що таке «пряникові» містечка, УНІАН.Туризм вже розповідав вам, зокрема, у публікації «Казкові будинки в стилі фахверк: подорож в одне з найстаріших міст Німеччини». Тоді ми з вами гуляли вулицями відомого фахверкового містечка країни – Бад-Вімпфен. У тій статті ви також зможете більше прочитати про сам архітектурний стиль – фахверк. Загалом, у Німеччині понад 2,5 мільйона фахверкових будинків. У жодній іншій країні світу їх немає в такій кількості.

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Але повернімося до Вайнхайму, де ви знайдете багато таких чарівних хатинок. Це дуже-дуже мальовниче місце у долині серед невисоких лісистих пагорбів з населенням десь 45 тисяч людей. Його я відразу назвала «містом-симпатюлькою», в якому було б ідеально провести старість. Розташування серед пагорбів дало Вайнхайму нерівний рельєф. Вузенькі вулиці тягнуться то вгору, то вниз, майже немає прямих, що додає місту ще більшої цікавості.

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Пологою є і головна площа міста – Ринкова, на якій ви знайдете багато затишних кафе, куди можна зайти перекусити. Оскільки місто не перевантажене туристами, то місцеві заклади орієнтуються саме на своїх. А для того, щоб до тебе постійно приходили одні й ті ж люди, потрібно їх смачно і ситно нагодувати. Тому порції вас здивують.

Місто трьох замків

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Вайнхайм може похвалитися не лише своїми романтичними кривими вуличками з численними фахверковими хатинками, але й трьома замками, два з яких височать над містом і є його символами. З долини вони виглядають дуже ефектно, тому вам точно захочеться витратити трохи часу та сили, аби піднятися до них. Є кілька варіантів: або вузькими сходами, які доволі круті, або пологішою дорогою. А якщо вам ліньки, то можете доїхати туди автомобілем, для таких випадків проклали окремий шлях.

Проте почати варто з колишнього замку пфальцграфів, який розташований недалеко від Ринкової площі. Будівля виглядає старовинною, проте побудували її лише в XIX столітті. Зараз тут знаходиться міське управління та музей. Але найбільше біля нього мені сподобався парк, який, я певна, ви також оціните. Там і старі дуби, і милий ставок, і невеликий пташник з цікавими жителями.

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А тепер вперед і вгору – до руїн середньовічного замку XII століття. Віндек стоїть на Замковій горі з висотою 220,5 м над рівнем моря. Вхід туди вільний. Зокрема, можна піднятися на стару головну вежу, звідки відкривається чудова панорама міста. Раджу прихопити з собою щось перекусити. На горі дуже смакує кава з якоюсь канапкою. Перевірено на власному досвіді.

Прогулянки сюди полюбляють як містяни, так і жителі сусідніх міст. Як молоді, так і старші люди. Дуже мило, коли бачиш стареньких дідуся та бабусю, які взявшись за руки, чимчикують вгору. Хоча, вже не так легко, як колись, але вони впевнено йдуть, тримаючись разом. І такі пари, як на фото, випромінюють романтику і тепло.

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На сусідній горі височіє ще одне споруда, схожа на середньовічний замок, – Вахенбург. Але він не може похвалитися такою історією, як його сусід. Це будинок студентських корпорацій Німеччини, побудований на початку XX століття у вигляді романського замку. Тут і досі проводять щорічні збори членів студентських корпорацій. Головна будівля відкрита тільки для них, але кілька разів на рік організовують екскурсії для всіх охочих. Зате замковий двір, ресторан і оглядова вежа доступні для вільного відвідування. Саме там ми зустріли неймовірний захід сонця з краєвидом на долину. А потім можна знову спуститися в місто і повечеряти в одному з затишних місцевих ресторанів, бо ви це заслужили. ))) Хоча Вайнхайм маленьке містечко, сюди можна приїхати і на кілька днів. Ви точно не встигнете занудьгувати.

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З цікавинок. А ще, виявляється, Вайнхайм – місто, де вчать пекти найсмачніший у країні хліб. Я прочитала, що в Німеччині працює 16 об'єднань пекарень, на базі яких можна отримати спеціалізовану освіту. Головна з них – Академія хлібопекарської майстерності в Вайнхаймі, яку називають Меккою для булочників.

І ще я би хотіла зупинитися на такому факторі, як відчуття насолоди від подорожі. Такі милі провінційні містечка сильно спонукають до цього. Не варто гнатися за тим, щоб побачити все і побувати скрізь. Не треба вважати, що найпопулярніші та найвідоміші місця – то єдина мета будь-якої поїздки. Їхати для галочки не принесе бажаної втіхи, як на мене. Насолоди вам і від малих, і від великих, і від близьких, і від далеких подорожей!

Мирослава Шульгевич

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