Не гайте час під час безвізу: як бюджетно провести зимові свята у Європі

Цього року в новорічно-різдвяний період українці відпочиватимуть додатково по понеділках – 25 грудня, 1 та 8 січня. Правда, цьогоріч свята припали на вікенд, тому ми не маємо стільки вихідних поспіль, як було у попередні роки, але, все одно, тричі отримаємо триденні вихідні. Водночас, у першій половині січня в багатьох вітчизняних компаніях за бажання можна взяти день-два вихідних за свій рахунок без великої загрози для трудового процесу. Тож залишається лише підібрати для себе оптимальний варіант святкової пригоди.

Варто зауважити, що доволі скромний новорічний кошик на двох осіб минулого року оцінювався приблизно в 1000 грн, тож якщо додати до цього фактор зростання цін, можемо розраховувати вже на, мінімум, 1200-1500 грн цього року. Якщо ж гостей за святковим столом очікується багато, а смаки у них вибагливі та однією пляшкою шампанського не обійтися, легко зрозуміти, що навіть домашнє святкування Нового року чи Різдва може влетіти в копійку.

Якщо ж ви звикли святкувати не вдома, а десь у клубі чи ресторані, тут також доведеться викласти чималу суму грошей. Столичні розважальні заклади тільки починають викладати анонси на свята, але певне уявлення про вартість такого задоволення вже можна скласти. Так, приміром, київський «Докер-паб» пропонує відсвяткувати Новий рік за ціною квитка в діапазоні 500-1200 грн. В цю суму з напоїв входить лише один велкам-дрінк, а за інші гастрономічні задоволення вже доведеться платити додатково. Заклади столичної «Арени» пропонують вечірки з вартістю вхідного квитка без місця за ціною від 150 грн. Місце ж за столиком з мінімальним меню на подібних вечірках, залежно від закладу, вже обійдеться в 1500-3500 грн. При цьому під час святкування доведеться замовляти додаткові напої чи їжу. Якщо ж в програмі вечірки присутні зіркові гості, то ціна помітно зростає. І ще слід врахувати вартість таксі додому за «новорічним» тарифом, який у кілька разів більше, ніж зазвичай.

Тож, як не крути, а святкування вдома чи в ресторані обійдеться вам в кілька тисяч гривень (можливо навіть – на одну особу). Чи ви готові за це стільки заплатити? Тим паче, що цьогоріч маєте безліч цікавих альтернатив – наприклад, дослідити яке-небудь європейське місто чи країну, адже безвіз дає можливість легко здійснити невеличку подорож приблизно за вартістю новорічної вечірки. Якщо відкриття для вас важливіші традиційної шуби з салатом олів’є в Україні, маємо кілька порад, як вдало замінити традиції експедиціями.

Перший Новий рік з безвізом

2017 рік нарешті подарував українцям довгоочікуваний безвізовий режим з Євросоюзом. Тож цього року ми вперше отримали можливість просто взяти і самостійно влаштувати собі невеличку поїздку на кілька днів до Європи. Звісно, найбільш організовані мандрівники вже встигли потурбуватися про свої новорічно-різдвяні плани, «відхопивши» найвигідніші пропозиції. Але тим, хто ще досі «в пошуках», не слід втрачати надію – насправді, недорогі святкові варіанти за кордоном ще є, і їх досить багато.

Більшість європейців святкують Різдво 25 грудня, тож, щоб відчути справжню європейську різдвяну атмосферу, краще туди їхати саме у цей період. Однак часто вартість переїзду та готельних номерів в Європі у цей час дорожчає, а вільних місць не так вже й багато. Тому радимо поки що сконцентрувати увагу на періоді 30 грудня – 1 січня або 6-8 січня. Звісно, одразу після Нового року в європейських містах майже зникає різдвяна атмосфера, однак там все одно є, що подивитись (надто, якщо ви ще не були в Європі). До того ж, інколи це навіть добре, коли туристів не багато – і ціни нижчі, і черги та загроза терактів менші.

Ми вирішили розглянути кілька варіантів, як більш-менш бюджетно потрапити до найближчих країн Євросоюзу – потягом, автобусом та літаком. Автомобілісти також можуть потрапити до ЄС власним транспортом. З нинішніми цінами на бензин, на 100 км легковим авто, в середньому, доведеться витратити 250-300 грн. Тобто, якщо відстань з Києва до Варшави у нас близько 800 км, можемо розраховувати на 2000-2500 грн. Для компанії з чотирьох осіб – доволі прийнятна ціна (проїзд в обидва кінці вийде 1000-1200 грн з людини).

До Європи потягом: бюджетно та зручно на кордоні

Доволі легко потрапити з України до ЄС можна потягом. Приміром, «Укрзалізниця» пропонує щоденно цілих два рейси Інтерсіті+ сполученням Київ - Пшемисль, які в дорозі перебувають 7-9 годин і коштують приблизно 500-700 грн. При цьому, на одному з них за маршрутом є зупинки у Львові, Тернополі, Хмельницькому та Винниці, тому не обов’язково починати подорож у столиці. Також є щоденний потяг з Ковелю до польського Хелму. Він в дорозі лише 4 години, а вартість квитка коливається в діапазоні 200-350 грн. Ще один плюс - перевірка документів відбувається під час руху потяга, тож затримки майже неможливі. Єдиний момент, що обидва ці міста є не надто туристичними, тому, швидше за все, далі доведеться переїжджати до інших міст, наприклад, до Любліна чи Варшави. Однак, насправді, це не є великою проблемою, адже в Польщі діє доволі бюджетний автобусний перевізник PolskiBus (на сайті якого, до того ж, є версія українською). Наприклад, до з Пшемисля до Любліна квитки на 6 січня зараз коштують від 9 злотих (близько 70 грн), а до Варшави від 19 злотих (близько 150 грн).

Також можна продовжити подорож залізницею. В цьому випадку доступні більше напрямків, однак квитки дорожчі у 2-3 рази, ніж автобусом. До речі, якщо ви оберете потяг, знайте – у Польщі вигідніше купувати квитки в касі, ніж онлайн.

Єдине маленьке уточнення: "Укрзалізниця" поки не дає можливості придбати квитки на потяги до Пшемисля після 10 грудня, адже з цього дня трохи змінюється розклад, тому якщо захочете їхати в такий спосіб - треба уважно слідкувати за оновленнями на сайті. Детальніше про зміни у розкладі, до речі, можна почитати у матеріалі УНІАН.

Також з України до Європи ходять і більш звичні нашому пасажиру нічні потяги: Київ – Варшава (приблизно 17 годин у дорозі за 1400 грн), Київ – Будапешт (приблизно 23 години в дорозі за 1900 грн). А от до Бухаресту, Праги чи Братислави доведеться їхати вже більше доби та квиток обійдеться дорожче 2 тисяч.

Автобусні маршрути: довго і не дуже комфортно

Потрапити до Європи автобусом дешевше, ніж літаком. Однак і часу на це піде більше, та й висидіти в автобусі довго не всі в змозі. До того ж, можуть виникнути затримки на кордоні. Особливо це актуально саме на свята, коли потік пасажирів традиційно збільшується.

З України до сусідніх країн їздять декілька перевізників, серед яких FlixBus та Ecolines. Обидва працюють в схожому ціновому діапазоні.

Так, популярний німецький автобусний перевізник FlixBus почав їздити в Україну нещодавно і поки виконує лише один рейс сполученням Київ - Прага, який, втім, надає широкий спектр можливостей для потенційного мандрівника, адже він проходить через Житомир, Рівне та Львів, а далі – через Ряшів (Жешув), Катовіце (це місто у Польші є важливим тому, що у ньому знаходиться аеропорт бюджетної авіакомпанії WizzAir, літаками якої можна недорого дістатись багатьох країн ЄС), Остраву та Брно. Автобус вирушає о 12 годині з Києва і в дорозі перебуває рівно добу, а ціна квитка стартує від 1139 грн на 5 січня чи 1339 грн на 6 січня. Приблизно за таким ж розцінками можна потрапити до столиці Чехії 22 грудня та трохи дорожче 28 або 30 грудня. Повернутися додому 2 січня можна за 1739 грн, а 9 січня – за 1139 грн.

Відповідно, якщо сідати на автобус пізніше за маршрутом чи виходити раніше, то квитки обійдуться трохи дешевше. Наприклад, дуже зручний маршрут Львів - Брно з виїздом ввечері 5 січня обійдеться в 869 грн, а Катовіце - Київ на 9 січня - у 559 грн.

Перевізник Ecolines працює в Україні довше і пропонує більше маршрутів, як за напрямками, так і за періодичністю. Наприклад, квитки на рейси 5 січня з Києва до Варшави (яких, до речі, навіть кілька в один день) коштуватимуть 869 грн, до Брно – 910 грн, а дорога до Праги обійдеться приблизно в 1 тис грн.

Літаком до Європи: швидко, але не дуже бюджетно

Без сумніву, найшвидше подорожувати літаком, особливо, коли на все про все є лише 2-3 дні. Так, переліт до сусідньої Польщі чи Угорщини займе лише півтори години, а перевірка документів на кордоні в аеропорту проходить досить швидко.

Найбільш оптимальним для українців у сенсі «час-вартість» є рейси до Угорщини, Польщі та Литви. А, наприклад, Німеччина вже суттєво дорожче. Так, лоукост WizzAir має чимало рейсів на 5 чи 6 січня, з поверненням 8 чи 9 січня. І тут маленька порада: за можливості, завжди намагайтеся обирати рейс відправлення з України рано вранці, а повернення – пізно ввечері, тоді матимете більше часу на пригоди. Адже, погодьтеся, прилітати вночі до пункту призначення і одразу їхати до готелю ночувати, так нічого і не побачивши, – це зайва трата часу та грошей. Так само як і їхати рано вранці.

Ми розглянули кілька варіантів як швидко потрапити до Європи на прикладі вищезгаданого угорського бюджетного авіаперевізника. Втім одразу слід звернути увагу на такий нюанс, що вартість квитків на рейси цього лоукосту може змінюватися чи не кожного дня, при чому як в бік удорожчання, так і здешевлення. Тож якщо сьогодні ви бачите надто високу ціну, наступного дня вона може бути нижчою, і навпаки.

1. Польща. З України до польських сусідів літає чимало рейсів, навіть один зі Львова (до речі, найдешевший). Так, рейс до Гданська з Києва відлітає вдень, а до Познані – увечері. При цьому, найдешевше летіти до Гданська 29 грудня – за 1750 грн, квиток на 5 січня обійдеться вже у 2620 тис грн. Повертатися ж з Гданська найвигідніше 1 січня вдень, приблизно за 1200 грн. Повертатися 5 чи 8 буде помітно дорожче – 3200 грн.

Квиток до Познані буде трохи дорожче – трохи більше 2 тис грн на 5 січня, однак зворотній навпаки дешевше – за 1750 грн на 8 січня.

Доволі зручним є й рейс на 22 грудня з Києва до Катовіце – квиток на цю дату обійдеться в 1500 грн, який відлітає о 16:30. Тільки, на жаль, раніше 29 грудня зручного зворотного рейсу з цього аеропорту немає. Однак повернутися можна з іншого польського міста, тим паче, що саме по собі Катовіце не надто туристичне і з нього краще одразу переїжджати до Кракова. Той же PolskiBus, приміром, пропонує квитки з Катовіце до Кракова на 22 грудня за ціною від 11 злотих (приблизно 85 грн).

Трохи дешевше обійдеться подорож літаком зі Львова до Вроцлава: квиток на 4 січня обійдеться у 1150 грн, а на суботу 6 січня – у 1300 грн. Повертатися найвигідніше вдень 9 січня – лише за 600 грн. Також до Вроцлава зі Львова можна вигідно потрапити і на католицьке Різдво – якщо вилетіти 21 грудня, то можна вкластися в 870 грн за квиток, 23 грудня – у 1750 грн. Зворотній квиток на 26 грудня коштуватиме до 1300 грн.

2. Литва. Літак з Києва до Вільнюса вирушає 5 січня о 15:30 та коштуватиме 1750 грн, повернутися ж можна вдень 8 січня приблизно за 1000 грн. Якщо час дозволяє, можна вилетіти до Вільнюса 22 грудня за 1150 грн и повернутися додому 27 грудня за 1900 грн. Тоді можна буде прихопити справжню європейську різдвяну атмосферу, хоча знадобиться трохи більше часу і грошей.

3. Угорщина. Рейс з Києва до Будапешта зручно вилітає о 7 ранку, а квиток на 5 січня обійдеться приблизно в 2000 грн, зворотній на 8 січня – 2000 грн. До речі, квиток до Будапешту на 24 чи 27 грудня обійдеться в 1500-1600 грн, тоді як зворотній квиток з Будапешта на 29 чи 31 грудня по 1900 чи 1400 грн, відповідно.

4. Німеччина. Той же авіаперевізник WizzAir пропонує дуже широку географію польотів з України до ФРН, однак, на жаль, на свята вигідних пропозицій вже немає. Тому за квитки в один кінець доведеться заплатити близько 3 тис грн і вище, що вже не дуже бюджетно. Єдиним більш-менш прийнятним варіантом є переліт зі Львова до Берліна вдень 22 грудня за 1550 тис грн. Втім, і тут є нюанс – вигідних рейсів з Берліну немає. Однак завжди можна переїхати до Польщі бюджетними автобусними рейсами того ж FlixBus чи PolskiBus, а вже звідти – літаком до України.

Крім того, можна ще спробувати пошукати вигідні пропозиції на сайті МАУ. Насправді, там також є пропозиції з Варшави до Києва в діапазоні від 1400 до 2700 на кінець грудня цього року та початок січня наступного.

Житлове питання

Ми проаналізували пропозиції на сервісі з пошуку номерів в готелях/хостелах Booking.com і з’ясували, що попри розповсюджену думку, що кімнати в Європі розбирають задовго до свят, для мандрівника все ще є чимало варіантів. Причому, в досить доступному ціновому сегменті. Звісно, на католицьке Різдво номери трохи дорожче і їх залишилося вже не так багато. Однак на православне Різдво, коли у європейців вже починає знижуватися туристичний ажіотаж, є набагато більше вигідних пропозицій.

Так, ніч з 6 на 7 січня в Празі обійдеться в суму від 200 грн за особу, якщо ви ризикнете жити у спільній кімнаті з іншими мандрівниками, від 500 грн – якщо обирати окремий номер на одну особу в скромному хостелі, а двомісний окремий номер обійдеться в суму від 600 грн. Приблизно такі ж розцінки у Будапешті чи Вільнюсі.

Якщо ж обирати не столиці, то номери, наприклад, в Брно чи Познані обійдуться навіть дешевше.

Тим, хто все ж вирішить поїхати до Берліна, житло обійдеться дорожче – від 400 грн за одну особу в спільному номері, від 800 грн в одномісному номері, від 1200 грн на двох в окремому номері.

Однак, для порівняння, у тому ж Львові на 6 січня номер на двох коштуватиме від 900 грн за ніч, а в Одесі – від 400 грн. Якщо ж ви хочете податися в гори, то доба в Яремче вже обійдеться в суму від 700 грн, а у Ворохті – від 1200 грн. Крім того, по Україні пропозицій на свята залишилося дійсно дуже мало.

Також не слід відкидати варіанти з подобовою орендою квартир через сервіси на кшталт Airbnb, а більш авантюрні мандрівники навіть можуть спробувати підшукати собі ночівлю через сервіс Couchsurfing, який побудований за принципом обміну безкоштовним розміщенням туристів у себе вдома. Насправді, дуже цікавий досвід, якщо хочете поспілкуватися з місцевими мешканцям. Втім, в даному випадку є низка нюансів – починаючи від того, що інколи такий варіант житла може зірватися в останній момент, та й самотнім мандрівникам при такому варіанті не завжди може бути затишно і спокійно…

Загалом, проаналізувавши різні варіанти подорожей, ми бачимо, що за найскромнішими підрахунками – потягом до Польщі на три дні – можна вкластися у суму 2 тис грн за проїзд+житло на одну особу, плюс додаткові витрати на їжу/розваги у пункті призначення. Якщо обирати автобусну подорож, то слід розраховувати на 4-5 днів, щоб встигнути відпочити, а не лише провести весь час у дорозі, та на суму від 3 тис грн на особу. Бажаючим подорожувати літаком варто розраховувати на суму близько 4-5 тис грн у випадку подорожі на три дні за одну особу.

З голоду не помрете

Слід враховувати, що ціни в кафе/ресторанах в туристичній Європі дещо вищі, ніж в Україні, тому харчуватися тричі на день у закладах громадського харчування не дуже вигідно. При цьому, в святкові дні та одразу після свят більшість продуктових магазинів у ЄС не працюють, а цілодобових взагалі майже немає, щоправда, у святковий період один з варіантів зекономити, спробувавши принагідно локальну кухню, є стріт-фуд.

Як правило, у середмістях європейських населених пунктів о цій порі тривають ярмарки (або їх залищки), де готують місцеві страви, чай та глінтвейн – пристойної якості і за прийнятними навіть для середньостатистичного українця цінами.

Крім того, трохи здешевити свою подорож можна, прихопивши з собою щось перекусити з того, що не швидко псується, щоб вистачило і на дорогу, і трохи перехопити протягом поїздки. Це можуть бути якісь злакові батончики, снеки, фрукти чи бутерброди в герметичній упаковці. Також слід прихопити мінеральну воду чи сік. Якщо зупинятися в хостелах, можна собі готувати – майже завжди в них облаштована кухня з холодильником, де можна зберігати свої продукти. Якщо ж ви вирішите їхати автобусом чи машиною, «дорожнє» меню можна суттєво розширити, взявши з собою невеличку термосумку. З літаком є певні нюанси, адже якщо бюджетно подорожувати лише з ручною поклажею без оформлення багажу, то спершу слід прочитати в правилах перевізника, що не можна брати з собою на борт. В першу чергу, це стосується будь-яких рідин у ємностях об’ємом більше 100 мл. І пам’ятайте: щодо кількості алкоголю, який можна провезти через кордон, є низка обмежень.

Звісно, слід розуміти, що мова йде про бюджетну подорож з мінімальними зручностями, п’ятизірковий відпочинок обійдеться значно дорожче. Але варто пам’ятати, що навіть з обмеженими ресурсами можна спланувати незабутній відпочинок і отримати нові враження та досвід, побачити нову країну – було б лише бажання. Головне – не боятись і не зводити свої святкові плани до олів’є та шуби :)

Марина Григоренко