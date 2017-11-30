"Укрзалізниця" збільшить кількість міжнародних рейсів: в які країни можна дістатися поїздом

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" з 10 грудня збільшить кількість міжнародних рейсів до 14. Про це у відповіді на запит УНІАН повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, з України курсують такі поїзди: № 51/52 Львів - Варшава відправляється зі Львова о 22:15 і прибуває до Варшави о 3:31, а у зворотному напрямку поїзд Варшава - Львів вирушає о 18:19 і прибуває до Львова о 7:15.

Поїзд № 51/52 Львів - Вроцлав відправляється зі Львова о 22:15 і прибуває до Вроцлава о 09:30, а у зворотному напрямку поїзд відправляється о 18:15 і прибуває до Львова о 07:15.

Поїзд №67/68 Київ - Варшава курсує щодня і відправляється з Києва о 16:41 і прибуває до Варшави о 08:29, а в зворотному напрямку поїзд відправляється о 15:56 і прибуває до Києва в 8:34.

Поїзд № 705/706 Київ - Перемишль курсує щодня і відправляється з Києва о 06:00 і прибуває до Перемишля о 12:37, а у зворотному напрямку поїзд відправляється о 15:42 і прибуває до Києва о 23:53.

Поїзд № 715/716 Київ, Львів - Перемишль курсує щодня і відправляється з Києва о 6:52 і прибуває до Перемишля о 15:05, а у зворотному напрямку поїзд відправляється о 13:07 і прибуває до Києва о 23:10.

Поїзд № 771 Київ - Братислава курсує кожного понеділка, вівторка, середи, суботи, неділі і відправляється з Києва о 23:42 і прибуває до Братислави о 5:25, а у зворотному напрямку поїзд відправляється о 23:49 і прибуває до Києва о 07:43

Поїзд № 771 Київ - Прага курсує кожного понеділка, вівторка, середи, суботи, неділі і відправляється з Києва о 23:42 і прибуває до Праги о 5:25, а в зворотному напрямку поїзд відправляється о 23:49 і прибуває до Києва о 07:43.

Поїзд № 81 Київ - Будапешт курсує щодня і відправляється з Києва о 21:08 і прибуває до Будапешта о 18:37, а в зворотному напрямку поїзд відправляється о 7:23 і прибуває до Києва о 07:43.

Поїзд № 117 Київ - Бухарест курсує щоп'ятниці і відправляється з Києва о 20:05 і прибуває до Бухареста о 22:56, а у зворотному напрямку поїзд відправляється о 06:15 і прибуває до Києва о 8:06.

Також «Укрзалізниця» з 10 грудня запустить щоденний прямий поїзд №751 Здолбунів (Рівненська область - УНІАН) - Ковель - Хелм (Польща). Поїзд відправлятиметься зі Здолбунова о 09:00 і прибуватиме до Холма о 10:25, а в зворотному напрямку поїзд відправляється о 17:35 і прибуватиме до Здолбунова о 00:08.

Крім того, поїзд № 751/752 Ковель - Холм курсує щодня і відправляється з Ковеля о 09:00 і прибуває до Холма о 13:41, а у зворотному напрямку поїзд відправляється о 14:51 і прибуває до Ковеля о 21:26.

У літню пору курсує поїзд Київ - Варна. Минулого літа він вирушав з Києва о 20:12 і прибував до Варни о 10:30, а в зворотному напрямку поїзд вирушав о 19:10 і прибував до Києва о 07:30. Вартість проїзду з Києва до Варни орієнтовно становила 2840 грн, зі Львова до Варни - 2400 грн.

Також, з 10 грудня курсуватиме безпересадочний вагон Київ - Відень через Будапешт. Поїзд курсуватиме щоденно і відправляється з Києва о 14:07 і прибуватиме до Відня о 11:20, а у зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:11.

Також з 10 грудня 2017 року «Укрзалізниця» вводить новий поїзд № 36/35 Одеса - Перемишль. Він курсуватиме цілий рік щоденно в складі купейних вагонів. «Зараз розклад територією Польщі ще допрацьовують польські залізничники. Розклад проходження територією України вже розроблено: поїзд відправлятиметься з Одеси з 10 грудня о 18:26. З Перемишля - з 11 грудня, прибуватиме до Одеси об 11:15.

У прес-службі також зазначили, що зараз питання ціноутворення на проїзд у поїздах міжнародного сполучення перебуває на узгодженні в причетних відомствах, тому інформацію про вартість проїзду буде надано додатково пізніше.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.