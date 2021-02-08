Спільна поїздка зі своєю половинкою на День Валентина зміцнить ваші відносини. УНІАН зробив добірку найкрасивіших і романтичних локацій, які ви можете відвідати в Україні.

День Всіх закоханих - це дуже романтичне свято, яке заведено проводити удвох. 14 лютого - це прекрасний день для спільної подорожі Україною зі своєю другою половиною. Отримані враження і спільні спогади зміцнять ваші відносини. До того ж в цьому році День святого Валентина святкується в неділю, так що робота не завадить вашій поїздці. УНІАН зробив добірку найкрасивіших і романтичних локацій, які ви можете відвідати в Україні.

Самбір, Львівська область

Це місце на Львівщині має пряме відношення до Дня святого Валентина, адже саме тут у храмі Різдва Пресвятої Богородиці зберігаються його мощі. Справжність його мощей підтвердив папа Римський в 1759 році. 14 лютого у Самборі проводяться богослужіння та молебень Валентину. Закохані з усієї України відвідують це місце в День закоханих.

Львів

Львів з його старовинними вуличками і романтичним історичним центром приваблює закоханих в будь-який час року. День святого Валентина - відмінний привід відвідати це чудове місто. Навіть проста прогулянка по Старому місту подарує вам масу вражень. У Львові є кілька місць, які будуть цікаві закоханим парам:

Лавочка для закоханих біля приміщення Львівської міської ради;

Оглядовий майданчик собору св. Ольги та Єлизавети на площі Кропивницького, 1 - це хороший майданчик з приголомшливим видом на місто;

Львівський Високий замок - ще одне місце з панорамою на місто;

Kiss Place на Кафедральній площі - тут розташоване місце для поцілунків і затишне кафе для закоханих;

пам'ятник Ромео і Джульєтті на вул.В'ячеслава Чорновола, 2б.

Буковель

Якщо ви з половинкою полюбляєте активний відпочинок, найкращим місцем для зустрічі 14 лютого для вас будуть курорти Буковеля. Тут можна піднятися на гору, покататися на лижах і насолодитися природою Карпат. Закоханим рекомендуємо відвідати Женецький водоспад, Введенську церкву, сувенірний ринок в Яремче.

Харків

Друге найбільше місто України пропонує безліч романтичних місць для парочок. Багато закоханих у Харкові відвідують площу Конституції та парк ім. Горького, де можна насолодитися старовинною архітектурою. У Харкові є своя Ейфелева вежа, яка повторює пропорції оригіналу. Багато пар відвідують цю пам'ятку для спільного фото. Вежа знаходиться в ТРЦ "Французький бульвар", на вулиці бульвар Академіка Павлова, 44. Рекомендується також відвідати площу архітекторів - тут є пам'ятник закоханим.

Чернівці

Чернівці не дарма називають "українським Парижем". Архітектура та затишна атмосфера цього міста приваблюють закоханих з усієї України. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича входить до реєстру світових пам'яток. Поруч з університетом розташований великий і красивий парк. Тут також можна прогулятися по таких місцях, як Костел Серця Христового, Театральна площа, вулиця Ольги Кобилянської.

Одеса

Найвідомішими місцями для романтичних прогулянок в приморському місті є вулиці Дерибасівська і Катерининська. Однак в Одесі є ще кілька місць, обов'язкових для відвідування парочками:

Тещин міст;

Вулиця Рішельєвська і Пушкінська;

Сходи закоханих на вул. Грецькій, 26-34;

Морський вокзал;

Одеський оперний театр;

Міський сад.

Острів закоханих у Тернополі

Це місце в Тернополі відоме у всій Україні. Романтична атмосфера острова випромінює ніжність і глибину почуттів. Тут часто влаштовують побачення. Потрапити на острів можна через невеликий міст з парку.

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Автор: Катерина Пулатова