Карантинні подорожі: ідеї для одноденних поїздок зі столиці на Чернігівщину

Попри свою близькість до столиці, Чернігівська область все ще не є в топі бажаних напрямків для відпочинку серед киян. Так, кількість туристів з кожним роком зростає – туристичні об'єкти Чернігівщини у 2019 році відвідали близько одного мільйона осіб. Втім, ситуація з коронавірусом може суттєво поліпшити статистику. Адже за два місяці карантині жителі столиці вже занудьгували в місті та околицях, і тепер їм хочеться ще більше свободи. І в нинішніх умовах одноденні поїздки – саме те, що треба.

Древній Чернігів – 140 км від столиці

У якості короткого одноденного туру після тривалого карантину ідеально підійде в першу чергу обласний центр – Чернігів. У центрі міста можна прогулятися у сквері ім. Богдана Хмельницького, на Алеї героїв, на історичному Валу, де розташовані архітектурні пам'ятки 11-19 століття (Спасо-Преображенський і Борисоглібський собори, будинок архієпископа – зараз обласний архів, будинок губернатора – Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського).

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До речі, чернігівські храми входять до складу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній». І якщо в умовах карантину поки складно сказати, чи можна буде заходити в середину більшості культурних об’єктів, тим не менш, прогулятися парками, помилуватися столітніми храмами – порушенням точно не буде. До того ж, протягом останніх років Чернігів активно приводили до ладу, тож там зараз охайно, багато зелені та квітів. Також мають запрацювати фонтани, яких зараз у місті чимало.

Історичний та художній музеї у Чернігові працювати поки не будуть через карантин, а ось у меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського можна завітати, його територія відкрита для відвідувачів, тож можна побувати у саду класика української літератури.

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Ще можна прогулятися приватною забудовою у центрі (приміром, вулиця Коцюбинського) і подивитися зразки дерев'яного різьблення, що з кожним роком зникають. Його намагаються зберегти у фото учасники проекти «Дерев'яне мереживо Чернігівщини».

Літні майданчики кафе і ресторанів, які поступово відкриваються, стануть у нагоді для спілкування і перепочинку від прогулянок.

Парк природи «Беремицьке», Козелецький район – 75 км від Києва

Парк дикої природи створений у 2017 році з метою охорони і збереження живої природи, для відновлення первинного вигляду зони змішаних лісів і зони лісостепу в регіоні. Взимку цього року його колекція представників фауни поповнилася турами, а навесні з'явилися сайгаки. У парку поселяють тих тварин, для яких Чернігівщина була споконвічним місцем проживання. Там проводять екскурсії – в умовах карантину слід домовлятися у приватному порядку. Більше про парк природи «Беремицьке» ми писали в нашому окремому матеріалі.

Батурин, Бахмацький район – 220 км від Києва

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Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» – це пам’ятки історії, архітектури, культури, археології і природи: палацово-парковий ансамбль К. Розумовського, Будинок генерального судді В. Кочубея, Музей археології Батурина, Воскресенська церква-усипальниця гетьмана К. Розумовського, парк «Кочубеївський», Миколо-Крупицький монастир, цитадель Батуринської фортеці, Пам’ятник жертвам Батуринської трагедії 1708 року, могила П.І. Прокоповича – основоположника вітчизняно науки про бджільництво, винахідника рамкового вулика тощо. Як повідомила директор заповідника Наталія Реброва, вони вже готові працювати з гостями щодо відвідувань територій парків та цитаделі Батуринської фортеці. Більше про фортеці та палаци Чернігівської області читайте в нашому окремому матеріалі.

Качанівка, Ічнянський район – 185 км від Києва

Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» створений на основі палацового ансамблю та парку дворянської садиби, заснованої в 1770-х роках, яка на сьогодні є єдиною серед українських садиб, що зберіглася в комплексі.

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Урочище Качанівка розкинулось на околиці села у горбистій місцевості. Верхнє плато займає палацовий комплекс будівель, які є пам'ятниками архітектури, нижнє — мальовничий парк з 12 ставками, павільйонами, скульптурами, парковими містками, «руїнами», амфітеатром. Качанівський парк є одним з найбільших пейзажних парків України та Європи, має площу понад 500 га. Історично Качанівка пов'язана з відомими діячами 19 століття, у тому числі серед гостей поміщиків Тарновських був Тарас Шевченко. У наш час на території заповідника знімали художні фільми, у тому числі серіал «Кріпосна». У «Качанівці» з 11 травня розпочали проводити екскурсії територією – групи не більше 10 осіб з дотриманням соціальної дистанції та санітарних заходів.

Дендрологічний парк «Тростянець», Ічнянський район – 200 км від Києва

Парк розташований у селищі Тростянець, має площу понад 200 га, є пам'яткою садово-паркового мистецтва 19 століття, що пов'язана із родиною гетьмана України початку 20 століття Павла Скоропадського. Протягом свого існування парк переживав нелегкі часи, однак нині за нього «взялися». Тепер у «Тростянці» росте понад 400 видів і форм дерев та кущів, у тому числі чимало смерк, туй, ялинок та великих листяних дерев. Парк доволі великий, тож проблем з дотриманням соціальної дистанції не буде.

Мезинський національний природний парк, Коропський район – 270 км від Києва

Мезинський національний природний парк розташований відомий завдяки краєвидам над Десною, екологічним стежкам, а також унікальним видам рослини. А ще на цій території була виявлена палеолітична стоянка первісних людей, саме тут знайшли кістки мамонта. Зараз тут вже проводять піші екскурсії, а також можуть супроводжувати автогрупу – тобто сюди можна приїхати на своєму автомобілі, а екскурсоводи все покажуть.

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Загалом, територія парку доволі велика – цілих 31 тисяча гектарів, та поділяється на майже десяток окремих ландшафтних заказників. До того ж, місцина ще не надто заїжджена туристами, тож тут буде зовсім не складно знайти місце без людей. А навколо – мальовнича природа, пташечки, тваринки та багато чого цікавого для релаксу.

Блакитні озера, Ріпкинський район – 210 км від Києва

Так звані Блакитні озера розташовані біля села Олешня на Чернігівщині. Влітку це доволі популярна місцевість для відпочинку на природі. Місцевість там і справді дуже гарна, в сонячну погоду озера дійсно блакитні, а вода в них настільки прозора, що можна побачити свої ноги на глибині. Всього там три озера – більш та менш популярні, тож буде з чого вибрати. Більше можна прочитати в нашому окремому матеріалі.

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В Україні поступово послаблюють карантин, а з цим – відновлюються подорожі. І робити це слід поступово – із дотриманням заходів безпеки, невеликими групами і з дотриманням соціальної дистанції. А одноденні поїздки власним автотранспортом – ідеально для цього підходять. Бережіть себе і не сумуйте!

Ірина Синельник

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