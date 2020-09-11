Закохатися за кілька днів. Чим може здивувати старовинне і сучасне Мукачево

Місто на перетині багатьох шляхів, з багатою історико-культурною спадщиною, але сучасне. Місто, яке постійно оновлюється і наповнюється цікавим змістом та туристичними принадами. Місто, в якому чудово можна провести вікенд. Це – Мукачево.

Мукачево – друге за величиною місто Закарпаття, розташоване за кількадесят кілометрів від обласного центру – Ужгорода, на річці Латориці. Місто має гарні краєвиди, цікаві історико-культурну спадщину й сучасність. Його постійно оновлюють й наповнюють цікавим змістом та туристичними принадами. Усе – аби й надалі приваблювати туристів і капітал. Що ж побачити в Мукачево, якщо вирватися сюди на вікенд?

Історичне Мукачево: Замок, монастир, Ратуша

Мукачівський замок, скульптурна композиція Святого Мартина, Ратуша, Мукачівський монастир, Білий палац Ракоці, Капличка Святого Йосифа та багато інших цікавих споруд, які однозначно варто не тільки побачити, а й відчути.

Екскурсію варто починати з центральної старовинної частини міста. У першу чергу, на увагу гостей заслуговує міська Ратуша – триповерхова адміністративна будівля, зведена на початку ХХ століття. Сьогодні в ній знаходяться міська влада, туристичний центр та книжковий магазин. В мережі можна зустріти такий опис цієї будівлі: «пластичне компонування, романтичний характер будинку з деякими готичними рисами надають споруді атмосферу «казковості»». Ратуша справді має дуже оригінальний вигляд, і вам однозначно захочеться зробити світлину поміж величезних ніг-стовпів будівлі світло-зеленого кольору.

Далі варто глянути на скульптуру Святого Мартина – небесного покровителя Мукачева, розташовану неподалік Ратуші. Композицію встановили на початку 2019-го року і вона справді вражає: вагою понад 33 тони і заввишки 6 метрів. Святий Мартин є найбільшим монументом Мукачева.

Якщо від пам’ятника пройтися трохи в бік, то можна побачити Білий дім Ракоці – колишній палац князів відомої трансільванської династії. «Його почали будувати у 1667 році, за час існування відходив до різних власників, у ХІХ столітті у палаці розміщалася експозиція Мукачівського краєзнавчого музею, заснованого відомим закарпатським археологом, істориком, дослідником краю Тиводаром Легоцьким, – розповідає президент Закарпатської туристичної організації, професор УжНУ Федір Шандор. – З первинної будівлі й до нашого часу у палаці збережені хрестові зводи, кам’яні рами дверей та вікон. Зараз у будинкові 21 кімната, причому в багатьох частково або повністю збереглися старовинні інтер’єри з ліпниною, кахляні пічки тощо. «Білий дім», він же «Палац Ракоці», нині є Пам’яткою архітектури національного значення».

Від Білого палацу варто вирушити до пам'ятки кам'яної церковно-храмової архітектури Мукачева – каплиці Святого Йосифа. Збудована в XIV столітті готична споруда наче зійшла зі світлин середньовіччя і поселилася серед сучасного європейського містечка. Багатьом буде цікаво подивитися на вмуровані в стіни каплиці плити з датованими епітафіями.

«Я би ще запропонував туристам завітати в Храм Зіслання Святого Духа, – розповідає туризмознавець, екскурсовод з Мукачева Максим Адаменко. – Ця дерев`яна церква вражає оформленням. Образи тут втілені у різьбі по дереву та у вітражах. Запрестольна ікона, яка зображує Таємну вечерю, загальною площею у 20 кв м, є найбільшим в Україні вітражним зображенням Таємної вечері, виконаним у стилі Тіффані. Автор вітражу - мукачівський майстер Юрій Варга - за основу своєї роботи взяв ікону художника XIV століття Панцелінуса, який вперше (і був у цьому єдиний) зобразив Таємну вечерю у вертикальному форматі. Вітраж складається з понад 10 тисяч шматочків та містить близько 40 кг свинцю. Безперервна робота над ним зайняла чотири місяці».

Але окрім старовинних пам’яток, мукачівці запропонують вам оглянути і сучасну родзинку, яка, беззаперечно, вже стала історією міста – пам’ятник сажотрусу Берталону. Саме сажотрус, який досі живе в місті, став його символом. До Берталона важко залишитись байдужим, настільки пам’ятник є щирим, позитивним та емоційним. Усі, хто його бачать, описують його… щасливим! Якщо придивитися до обличчя монументу, можна впевнитися – це справді так! А потриматися за руку Берті-бачі – «на удачу» й погладити кота, який є незмінним супутником сажотрусів – обов’язково!

Якщо виїхати з центральної частини на північну околицю Мукачева, то варто приділити трохи часу Мукачівському Свято-Миколаївському жіночому монастирю (з культурної, а не релігійної точки зору). Його історія починається з XI століття і пов’язана з угорським королем Андрашем, який виховувався при дворі Ярослава Мудрого. Саме з дружиною Андраша Анастасією Ярославною з Києва на Закарпаття прийшли монахи Києво-Печерського монастиря і, як свідчать історичні джерела, заснували монастир, викопавши на схилі гори печери, подібні до київських. За три століття тут постала дерев’яна споруда, яка з часом перетворився на будівлю і дійшла до наших днів. До XVIII століття в монастирі знаходилась духовна семінарія, а загалом протягом років обитель була місцем відпочинку для паломників і мандрівників та стала центром чернечого життя, освіти, просвітницької діяльності.

Дорогою від монастиря сміливо заїжджайте до головної туристичної атракції міста – замку Паланок. Йому слід виділити більше часу, бо тут є, на що подивитися. Замок видно вже за кілька кілометрів до Мукачева, адже за фундамент-постамент йому служить 68-метровий згаслий вулкан. Будівля вражає величчю, а атмосфера замку точно не залишить байдужим нікого.

Слід відзначити, що точна дата заснування фортеці невідома, але про неї згадується вже у документах, датованих XI ст. За всю історію існування замок жодного разу не був підкорений у відкритій і чесній боротьбі. Тому місцеві вважають його непереможним. Певна річ, за час існування замок належав багатьом володарям, але однією з найвідоміших сторінок його історії є той факт, що майже 120 років він слугував політичною в’язницею Австро-Угорської імперії. За цей період тут побувало понад 20 тисяч в’язнів, і в ті часи його називали «угорською «Бастилією», бо, за свідченнями, втекти з міцних мурів не вдалося жодному в’язню.

Нині в залах Мукачівського замку розташований історичний музей, тож поціновувачам старовини будуть цікавими рідкісні предмети кам'яного віку, мідно-бронзової доби, знайдені під час археологічних розкопок на теренах Закарпаття, цікавою є етнографічна колекція музею, збережені кімнати Ілони Зріні, а для любителів гострих відчуттів працює «камера тортур».

Гастрономія Мукачева: «Чірке сковорідка», гостре меню та крафтове пиво

Маленьке Мукачево, безперечно, не може похвалитися такою великою кількістю найрізноманітніших ресторанів, кав’ярень та «точок для перекусу», як Ужгород, хоча й тут вистачає цікавинок. Їх просто треба пошукати! Мукачівці дуже ображаються, коли бачать відгуки туристів, яким довелося харчуватися в супермаркеті… Тож, якщо шукати в інтернеті задовго, просто будьте «нав’язливими» - спитайте перехожих про смачні місця, і пару-трійку вам назвуть одразу… УНІАН теж допоможе.

Отже, втомлені розгляданням історико-культурних пам’яток і тривалою прогулянкою по Мукачівському замку, спускайтеся до підніжжя гори, на якій він розташований. Саме тут доволі відома гастрономічна локація - «Графський двір». Перш за все, слід пам’ятати, що меню ресторану розраховане на голодних туристів, тож тут значний асортимент м’ясних страв. Тут є і свинина, і кролик, і телятина, але особливої уваги варта «Дошка гентеша у 5-му коліні». Якщо вас лякатимуть невідомі назви на кшталт «гурка» чи «пікниц», не соромтеся спитати офіціантів, що це таке. Також тут можна поласувати сирами власного виробництва та крафтовим пивом. Маленька порада від відвідувачів: перш ніж замовляти, спитайте, чи страва, яку хочете спробувати, не гостра, бо в ресторані чимало страв з угорським присмаком, тобто гостреньких.

Також варто згадати «Вишневий сад» – тут смачно готують, і місцеві, і європейські страви. Родзинкою закладу є те, що в меню представлені страви країн колишньої Австро-Угорської імперії. Ці оригінальні комплекси дадуть уявлення про культуру споживання в багатьох країнах Європи.

Вельми колоритні заклади харчування - «Бульвар» та «Велюр», а також маленький, але затишний ресторанчик «Фігля», який знаходиться на набережній Латориці поблизу обеліска, присвяченого «Весні народів».

Ресторанно-розважальний комплекс «Біг-Бен» задовольнить не тільки смачними стравами, дегустацією вин та доволі широкою палітрою пива, а й достойною живою музикою.

Чимало мукачівців порекомендують вам і Irish Pub & Bar «Barry Barr's». Це місце особливо сподобається поціновувачам ірландського та італійського меню – тут відповідні страви, може, й смачніші, ніж у країнах походження. І нехай вас не вводить у оману те, що це лише паб, повірте, вишуканість та подача тут на рівні.

І «на закуску», якщо вже виїхали з Мукачева в напрямі Ужгорода і раптом захотілося щось перекусити, а вертатися немає бажання, заїдьте у «Закарпатський КреденС» – це оригінальна етно-корчма на трасі біля Мукачева (поряд із постом ДАІ, траса 06). Гаряча «Чірке сковорідка», рулька, закарпатські банош, бограч-гуляш, ретро «Курча табака», на десерт «Туров фанка» (сирне гаряче печиво з морозивом і малиновим варенням) – тут задовольнять свої смаки найвибагливіші туристи.

Родзинки Мукачева: Бронзові гусочки, шалена сакура і численні дегустації

Мукачево, як майже кожне містечко Закарпаття, має купу своїх «фішечок» – таких, яких немає більше ніде, заради яких справді варто приїхати саме сюди. Приміром, кожен міський мешканець покаже вам «шалену сакуру» – деревце, яке роками дивує містян та гостей Мукачева тим, що цвіте кілька разів на рік, часом і тричі (буває, і в листопаді, тож якщо збираєтеся на Закарпаття восени, ще можете побачити це диво, - УНІАН). Туризмознавці кажуть, що саме ця сакура в Мукачеві квітне першою в країні, а місцеві гіди додають: «Цвіте, коли сама хоче».

Уже три скульптурні композиції складають порівняно новий «гусячий маршрут» для туристів: у місті вже були гуска-фотограф та гуска-турист, а нещодавно встановили й гуску-пивовара. Всі скульптури, як кажуть у Мукачеві, присвячені Дню Святого Мартина, який відзначають 11 листопада. Всього їх буде одинадцять.

Також справді варто пройтися дегустаціями Мукачева.

Найперше, слід відвідати «Кельтський двір» – унікальний заклад, який створив місцевий журналіст Юрій Клованич. У підвалі, вирубаному в скельній породі, завглибшки в 45 метрів, розташовано дегустаційну залу, в якій власник закладу пропонує туристам кілька видів фруктових палинок, різні види елю, брагу, сидр, медове пиво, кальвадос, абсент, фраошан, граггерт, вермут на 60 травах і питний мед, граппу, шнапс, орухо, віскі… Загалом близько 40 видів напоїв. Закусити все це можна бутербродами з салом і солониною домашнього приготування, а часом і сирами (овеча фета, камамбер, козячий Пуату), які господар теж готує сам. Хліб теж оригінальний – реконструкція давнього кельтського. І маленький лайф-хак: якщо точно знаєте, що будете в Мукачеві, зателефонуйте до закладу заздалегідь й замовте м’ясні страви. Господар підкаже, що саме готує, і повірте, маринади «Кельтського двору» не повторяють більше ніде!

На дегустацію меду і продуктів бджільництва слід завітати у Медовий дім – це перший в Україні дегустаційний зал меду, де туристи зможуть одразу й куштувати продукти бджільництва, і дізнаватися про них. Різновидів цього солодкого продукту тут – величезна кількість, є навіть коріандровий та ріпаковий мед. На додаток, поряд – медова аптечка і все, що потрібно в роботі бджолярам. Крім того, в закладі можна побачити цікаву експозицію, яка складається з інструментів, завдяки яким пасічники видобувають мед, а також зразків меду, привезеного з 58 країн світу.

На сирну дегустацію туризмознавці радять іти до «Порядного ґазди» – це сироварня в «Графському дворі», про який уже згадували. Усі продукти тут власного виробництва, варять сири лише з фермерського молока. З власного досвіду порекомендуємо «Латорца-шойт» – напівтвердий сир з благородною блакитною пліснявою (коли вам тут кажуть, що саме цим сиром ласували королі та аристократи, то він стає ще смачнішим, перевірено, - УНІАН). Якщо хочете чогось пікантного, куштуйте «Сльози Ракоці» – м’який сир із часником, обвалений у різних травах. Після дегустації сиру зверніть увагу на крафтову пивоварню, розташовану тут же.

А ось на дегустацію вина місцеві туризмознавці та екскурсоводи рекомендують піти до Першої офіційної крафтової винарні «Винний сад»: тут можна спробувати витончене Розе Цвайгельт та квітковий Мускат Оттонель, ароматний Мушкотай та пряний Черсегі з єдиного у країні винограднику з сортом Черсегі Фюсереш, й багато інших цікавих сортів.

Анімаційне Мукачево: фестивалі, реконструкції, нічні квест-екскурсії

Анімаційне Мукачево – річ просто фантастична, яскрава і весела. Чого тільки не вигаданов цьому місті для того, аби залучити туристів, зробити його привабливим. Тут вам і фестиваль крафтового пива – «Варишське пиво», і Парад сажотрусів, і Парад рудих, і День Святого Мартина (11 листопада), і гастрономічний фест «Огинь і м'ясо», і багато інших цікавинок. А чого вартує найбільший в Україні фестиваль вина «Червене вино», який, зазвичай, проводять у першій половині січня з 1995 року. Саме тут збираються десятки тисяч гостей з країни та ближнього зарубіжжя, саме звідси пішли політично-гумористичні назви алкогольних напоїв на кшталт «Широка коаліція», «Юльчина радість» чи «Сльози Януковича».

Не менш цікавою атракцією є Парад сажотрусів – його проводять 27 липня, в день народження сажотруса Берталона-бачі, на честь якого встановлений однойменний пам’ятник. Атракцію проводили чотири роки поспіль, і з кожним роком до неї долучалося все більше й більше представників цієї професії – торік приїжджали угорці, естонці та латиші. Усі одягаються у свої професійні костюми й гуляють містом, і треба бачити захоплених містян та гостей Мукачева, які при зустрічі з сажотрусами хапаються за ґудзики «на щастя» (є повір’я, що при зустрічі з сажотрусом треба взятися га ґудзика і загадати бажання, - УНІАН), а потім залюбки фотографуються з ними.

Також влітку можна потрапити на реконструкцію весілля Ілони Зріні, яке, зазвичай, організовують у Мукачівському замку 15 червня. Дуже гарна, багата, колоритна театралізована вистава з церемонією, гарматними пострілами та відродженою гастрономією тих часів вражає кожного!

Щоправда, є одне «але». Цьогоріч через пандемію коронавірусу жодного фестивалю не відбулося. Чи будуть ті, що традиційно проводять у Мукачеві восени – питання. Тому варто слідкувати за анонсами. Проте, навіть якщо гучних масових гулянь не буде, можна завжди потрапити не на такі велелюдні, але не менш колоритні. Приміром, можна замовити вечірню театралізовану екскурсію зі смолоскипами в замку Паланок. «Це те, що ви не побачите ніде в Україні – унікальна містична квест-екскурсія зі смолоскипами в нічному замку Паланок, сповненому таємницями і небезпекою, – розповідає туризмознавець Максим Адаменко, один з ініціаторів і розробників атракції. – Тільки уявіть: ніч, суцільна темрява, високі мури суворого бастіону, ось - сердитий чернець-літописець зустрічає вас на брамі замку і веде сторінками замкової історії… Ви поринете в життя середньовічного замку, його молодість, зростання і зрілість. Мостами, темними дворами і галереями, які освітлює лише полум’я смолоскипа, ви дістанетесь заповітного місця. Як в ті часи жилося княгині Ілоні Зріні, захисниці замку Паланок, під час найдовшої в його історії облоги, та яка далі була її доля? Про що мріє ночами замковий кат та чи не жаліється він на своє ремесло? Це не тільки розповідь, а квест-екскурсія, що додає особливих вражень».

Мукачево. Посмак

На завершення пізнавально-гастрономічної екскурсії мукачівські гіди рекомендують піднятися на гору Ловачку поруч із Мукачевом. Гора вулканічного походження, її найвища точка – 297 метрів, тож усе Мукачево можна побачити наче на долоні.

Чим Ловачка унікальна? Як пишуть історики, краєвид оцінили ще кельти, які понад дві тисячі років тому заснували укріплене поселення, оппідум, і воно є (увага!) найбільшим з досі знайдених кельтських поселень в Україні. Відповідно, вся територія гори має статус пам’ятки археології національного значення. Федір Шандор додає, що це поселення є одним із найбільших у Центральній Європі, і людям, які захоплюються історією, це скаже багато про що.

Так само оглянути все місто можна з дзвіниці Успенської церкви в центрі Мукачева. Ця споруда заввишки 50 метрів, проте потрапити до неї можна тільки за попереднім замовленням, вільного входу немає.

Ще одне пам’ятне історичне місце – меморіал під назвою «Панорама Фесті», розташований на горі Кендерешівка поблизу Мукачева. Фактично це споруда у формі кільця, всередині якого можна побачити зменшену копію відомого на весь світ масштабного полотна угорського митця Арпада Фесті під назвою «Прибуття угорців». Понад сотню років тому саме на цій горі були намальовані ескізи згаданої монументальної панорамної картини, що вважається однією з найбільших у світі (циклограма або ж кругова панорама площею 1800 кв. метрів містить понад 2 тисяч персонажів, на ній відтворений важливий момент історії становлення угорської нації).

…Мукачево справді варте уваги туриста і, схоже, в один вікенд тут не вкластися. У будь-якому разі, обрати є, з чого, тож можна сформувати собі маршрут на будь-який смак. Приїжджайте в Мукачево, навіть якщо ви вже тут були. Будьте впевнені - відкриєте для себе багато нового!

Наталія Петерварі

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