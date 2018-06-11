Скільки коштує новорічне свято для маленьких вінничан?

Наближаються новорічні ранки в дитсадках та школах – такі важливі, очікувані й відповідальні події в житті кожної дитини. Водночас новорічний ранок – неабиякий клопіт для батьків, які хочуть, щоб їхня дитина показала себе на такому заході якнайкраще. Якщо дитина навчається в колективі, то батькам лишається тільки роздобути маскарадний костюм. А тим, чия дитина не ходить до дитсадка чи школи, доведеться вирішувати: чи повести малюка на новорічний ранок до якогось закладу, чи запросити Діда Мороза додому. Не забувши, звісно, подбати про подарунки. Скільки коштуватиме новорічний ранок для дитини у Вінниці, дізнавався кореспондент УНІАН.

НОВОРІЧНИЙ КОСТЮМ

Ще років п’ятдесят тому ніхто й уявити не міг, що перед новорічними святами на прилавках магазинів можна буде без проблем обрати дитячий маскарадний костюм на будь-який смак. Сьогодні таке розмаїття костюмів, що можна придбати або взяти на прокат вбрання будь-якого казкового персонажа чи героя фільму.

Раніше батьки або замовляли пошиття костюмів, або виготовляли їх власноруч. В цьому була своя перевага: в одній групі чи класі не могло бути дітей у двох однакових костюмах, а всі матеріали були натуральними. Цього аж ніяк не можна сказати про маски та костюми, що сьогодні лежать на прилавках. Усі вони – переважно китайські та виготовлені зі штучних матеріалів, що легко спалахують від найменшої іскри. Якщо ж це костюм ручної роботи, то коштує він не дешево.

Зважаючи на зайнятість, не кожна мама готова витрачати час на власноручне виготовлення костюма. Звичайно, можна звернутися до ательє, але це обійдеться не дешевше, ніж придбання готового святкового одягу. За пошиття новорічного костюма вінницькі швачки беруть від 150 гривень. Тому більшість батьків у пошуках новорічного вбрання для своїх чад вирушають у ці дні на ринки та до магазинів.

У Вінниці місць, де можна придбати новорічний костюм, чимало. Це і спеціальні магазини костюмів, і дитячі магазини, і навіть у весільні салони та супермаркети запропонують величезний вибір. Костюми тут можна і купити, і взяти на прокат. Ціни залежать від персонажу, який втілений у костюмі, та від розміру.

«Ціни різні. Наприклад, костюм Червоної Капелюшки коштує 170 гривень, а якщо брати на прокат - 80. Костюм Спайдермена (Людини-павука) коштує 115 гривень, на прокат – 40. Костюм Чарівника – 200 гривень, прокат – 65. Костюм Чупа-Чупса – 145 гривень, якщо ж брати на прокат, то 55. Загалом, маємо більше 80-ти різних костюмів як для дітей, так і для дорослих. Батьки ще на початку листопада почали телефонувати, цікавитися, і вже на початку місяця розібрали близько 20 костюмів. Зараз же розбирають набагато активніше. Проте сподіваюся, що костюмів вистачить на всіх», - розповідає продавець одного з вінницьких магазинів святкових костюмів.

Є новорічний одяг і в дитячих магазинах. Так в одному з них костюми і Зайчика, і Вовка, і Лисички коштують по 95 гривень. В іншому магазині ціни дещо відрізняються. Наприклад, вбрання Зайчика коштує 199 гривень, Білочки – 234, Лисички – 254. А от костюм Дракона цього року має попит – за нього правлять аж 414 гривень, бож 2012-й за китайським календарем буде роком Дракона.

Також є прокат і продаж новорічних костюмів у багатьох весільних салонах, де теж ціни різні. «У нас дуже багато різних костюмів. Ціни теж різні. Покат від 40 гривень, продаж – від 100. Був у нас костюм ручної роботи - Шахматна Королева. Днями ми його продали за півтори тисячі гривень. Костюм, звичайно, був неперевершений» - каже продавець-консультант салону.

У деяких дитсадках Вінниці костюми на прокат дають вихователі. Тоді батькам не доводиться бігати в пошуках новорічного вбрання. Незалежно від ролі, прокат коштує 50 гривень.

ДІД МОРОЗ, СВЯТКОВИЙ СТІЛ ТА ПОДАРУНКИ

Ну який же Новий рік без Діда Мороза та Снігуроньки?! Зазвичай роль Дідуся Мороза в дитячому садку виконує вихователька з іншої групи. Але якщо батьки хочуть «справжніх» Діда та Снігуроньку, то можна їх замовити. Хочеться ж, аби це свято для дитини відбулось якнайкраще. Запрошення Діда Мороза необхідно підготувати заздалегідь. Замовлення коштуватиме 500 гривень за 25-30 хвилин розваг (якщо ви хочете запросити Діда Мороза додому, то для 2-3 дітей це коштуватиме 250 гривень).

У деяких дитсадках батькам, окрім купівлі новорічного костюма, доводиться витрачати гроші ще й на солодкий стіл для дітей. Це обійдеться ще в 30 гривень. Зазвичай на новорічний ранок приходить відео-оператор, який фільмує свято та фотографує дітей. Диск і фотографії можна купувати за бажанням. Та хто ж не хоче, щоб залишилась пам’ятка? Тому за диск заплатите гривень 30-35, і за одну фотографію – 15-20гривень. Та й це ще не всі витрати. Бо в деяких дитсадках батьки «скидаються» і на подарунки для вихователів. А це ще хоча б по 50 гривень. Якщо скласти все докупи, то виходить чимала сума – близько 200 гривень з дитини.

А от подарунки вихованцям дитсадків обласного центру Дід Мороз приносить від Вінницького міського голови Володимира Гройсмана, тому на них батькам тратитись не треба.

Ми поцікавились у кількох батьків, як вони готуються до новорічних ранків.

«У мене двійнята – Аня і Маша. Отож нам треба два новорічних костюми. Спочатку дівчатам дали різні ролі. Аня мала бути ялинкою, а Маша – сніжинкою. Але щоб ніхто не образився, ми попросили виховательку, щоб обидві були сніжинками. Костюми будем брати на прокат. Вже домовились. Ті, що нам сподобались, по 70 гривень, але ж ми берем два, тому нам зробили знижку – два за 100 гривень. Ще з нас збирали по 50 гривень - на диск і святковий стіл», - розповідає мама двох дітей Наталя.

«Мій син на новорічному ранку буде Сніговиком. Костюм будемо брати на прокат, вже замовили. Він коштуватиме 95 гривень. Були дешевші – по 80 і 90, але нам сподобався саме цей. Нам в садочку мама, яка збирає гроші, сказала здати по 50 гривень на новорічний ранок. Я здала. Це на подарунки вихователям. І ще Дідом Морозом буде вихователька з іншої групи, то їй, я так розумію, теж мають заплатити», - розповідає Наталя, мама 4-річного Кирила.

НОВОРІЧНІ РОЗВАГИ ДЛЯ ДІТЕЙ У ВІННИЦІ

З 19 грудня у Палаці дітей та юнацтва відбуватимуться новорічні ранки, влаштовані силами культорганізаторів Палацу. Буде організований графік для шкіл та підприємств. Вартість квитка 8 гривень, для дітей, які відвідують гуртки при Палаці – безкоштовно. Малят, які не ходять до дитячих садків, Палац дітей та юнацтва запрошує 28 грудня о 10 годині ранку на Новорічну подорож «Мадагаскар-Лапландія» за мотивами улюблених мультиків.

З 15 по 30 грудняу Вінницькому обласному музично-драматичному театрі імені М. Садовського ставитиметься музична казка для дітей «Новорічні пригоди Котигорошка». Вартість квитка для дорослих і дітей - 20 гривень, для малюків до трьох років – безкоштовно.

З 16 грудня по 8 січня у Вінницькій обласній філармонії «Плеяда» дітей розважатиме естрадно-циркове шоу «Новорічні пригоди Кота у чоботях». Вартість квитка 15 гривень.

З 24 грудня по 8 січня Вінницький академічний обласний театр ляльок запрошує на новорічні видовища «Новий рік у Простоквашино» та «Весела новорічна олімпіада». Вартість квитка 20 гривень.

З 29 грудня по 9 січня цирк-шапіто, що розташувався навпроти Центрального автовокзалу, запошує на новорічні вистави.