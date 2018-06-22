Вінничанка Ольга Яковенко дісталась Олімпіади спортивною ходьбою

Вслід за рекордсменкою світу Наталкою Добринською ще одна вінницька легкоатлетка забронювала за собою путівку на Олімпіаду-2012 у Лондоні. Це 25-річна майстер спорту міжнародного класу зі спортивної ходьби Ольга Яковенко, яка представляє спорттовариство «Колос» і обласну школу вищої спортивної майстерності.

Ольга нині тренується у вінницькому Центральному парку культури і відпочинку, алеями якого робить великі кола разом зі своїм тренером та водночас діючим спортсменом світового класу Андрієм Ковенком, учасником попередніх Олімпійських ігор.

Після одного з цих тренувань Ольга Яковенко люб’язно погодилась відповісти на запитання кореспондента «УНІАН-Вінниччина».

– Ольго, на яких змаганнях Ви здобули олімпійську ліцензію?

– Олімпійський норматив «А» я виборола ще минулого року, на Кубку Європи. Але за рішення тренерської ради збірної України цього року його треба було ще підтвердити. Це мені вдалося зробити 13 травня, на Кубку світу, який відбувся у Росії (м. Саранськ). Там я посіла 20-е місце серед 120 учасниць.

– На яке місце будете націлюватися на Олімпіаді?

– Завдання-мінімум – потрапити до двадцятки найкращих. Хоча, зрозуміло, прагнутиму посісти місце якомога вищого, в районі першої десятки.

– Які країни сьогодні є лідерами у жіночій спортивній ходьбі і головними конкурентами українців?

– Лідерами світового рейтингу є росіяни. Недарма у Росії діє єдиний у всьому світі Центр олімпійської підготовки майстрів спортивної ходьби. Найсильнішими у нашому виді спорту також є представниці Китаю, Іспанії та Португалії.

– Скільки годин на день Ви тренуєтесь?

– Я тренуюсь разом з тренером двічі на день – зранку (2–2,5 години) та ввечері (близько години).

– Десь працюєте чи повністю присвячуєте себе спорту?

– Наразі займаюсь лише спортом. Отримую стипендію міського голови Володимира Гройсмана і стипендію від обласної влади (через обласне відділення НОК України). Маю державну фінансову підтримку, як член збірної України. Майже цілий рік – на зборах. Раніше вони проходили 5–6 разів у рік, а зараз – щомісяця. У майбутньому змінювати спортивну спеціалізацію не збираюсь.

– Нагадайте про свої найкращі результати.

– Я була четвертою на чемпіонаті Європи серед молоді, двічі брала участь у чемпіонатах світу. На Кубку світу серед 62 команд збірна, за яку я виступала, посіла високе 6-е місце. А найвищими моїми досягненнями є 5-е місце в особистому заліку та 3-е в складі збірної України на Кубку Європи серед жінок у 2011 році.



