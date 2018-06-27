Прощання з Бичкою

Майже у кожному місті України був такий танцювальний майданчик. У Донецьку він називався “Таблетка”, в Кіровограді “Клітка”, в Одесі “Ракушка”, а цілі покоління вінничан відтанцьовували свою юність на “Бичці”.

Таку назву танцювальний майданчик на околиці парку отримав в другій половині минулого століття із-за великої популярності цього місця серед приїжджої до нашого міста молоді, що працювала на заводах та у сфері послуг.

“Бичка” ровесниця нашого парку. За переказами її збудували полонені німці. Головною спорудою танцювального майдану була сцена, яка представляла собою дерев'яну напівсферичну конструкцію, збудовану на цегляному фундаменті. Позаду знаходилось оббите залізом допоміжне приміщення для зберігання інструментів, апаратури та костюмів.

Сам танцювальний пол було зроблено з полірованої мармурової крихти. Навколо нього був споруджений двометровий решітчастий металевий паркан з невеличким навісом над лавами загально паркового дизайну. В 90-ті роки всі лави фарбувалися у жовтий колір і лише одна мала блакитний колір. Такий собі жарт від малярів.

З часом майже весь паркан покрив дикий виноград. Усереднені майданчика по периметру стояли освітлювальні ліхтарі.

Перед сезоном їх змащували салідолом, щоб надто меткі халявщики не перелазили через паркан та не з'їжджали по ліхтарям до низу наче на ліфті. Але при нічному освітлені не завжди була помітна така пересторога, тому багато з тих, хто вирішив зекономити 35 копійок мали потім великі проблеми з хімчисткою. Не кажучи вже про зіпсований настрій та перспективи цікавого відпочинку.

Сезон на “Бичці” розпочинався зазвичай з 1 травня. Довгий час танцювальний майданчик у парку був чи не єдиним загальнодоступним місцем для молоді Вінниці, де за невелику плату можна було послухати сучасну музику, познайомитись з представниками протилежної статі, поспілкуватися та потанцювати.

Іноді “Бичка” ставала сценою драматичнино-кримінальних розбірок, які розпочиналися у середині, а закінчувалися штахетним махачем район на район за її стінами. Певний час “Бичку” контролювали хлопці з тоді кримінального району “Корея”. Але з 80-х років танцювальна площадка стала нейтральною полосою, тому тут за німою загальною домовленістю особливо ніхто не блатував. Але були трагічні випадки, коли хтось дуже вже заривався. Одного разу, наприклад, прямо напроти сцени хлопець по кличці “Анжела Девіс” (у нього була розкішна перука у стилі американської кульбаби) проткнув свого кривдника кавалерійським клинком.

І все ж основним тут була музика. Через сцену “Бички” прошли покоління музикантів та ді джеїв. Самим відомим колективом, який грав на танцях у парку був звичайно вокально-інструментальний ансамбль “Мелодія” під керівництвом заслуженого діяча культури композитора Ральфа Мархлевського. Колектив був солідний, з гарною офіційною репутацією, свідченням якої є те, що вокаліст цього ВІА Георгіев свого часу отримав звання заслуженого артиста України.

Але з часом, коли прийшло домінування дискотек ВІА “Мелодія” була змінена на дискотечну групу. Її складали колишні музиканти “Квадрат”, “Валерчик”, а роль МС виконував Володимир “Микита” Нікітюк. Через кілька років конкуренції з новомодними дискотеками “Термінал” та “Кристал” вони передали свої повноваження іншому популярному дискотечному колективу “Рок-машина” з DJ “Залізничником” та МС “Бородою”. Цей колектив з незначними перервами пропрацював більше десятиліття, майже до останніх днів існування цього танцювального рарітету нашого міста.

За цей час “Бичка” збирала до трьох тисяч відвідувачів за вечір. Тут проводились тематичні вечори. Наприклад, у четвер був день суто “металістів”. Танцювали і під проливним дощем.

Саме тут на “Бичці” вперше у Вінниці прозвучали хіти російського та українського року груп “Динамік”, “Карнавал”, “Круїз”, “ДДТ”, “Наутілус Помпіліус”, “Кіно”, “Зоопарк”, “Странные Игры» та багато інших.

А у підсобці “Бички” на гостині у “Рок-машини” побували майбутній “арієць” Кіпелов, Юрій Лоза, любимий співак Путіна Расторгуєв, вокаліст “Браво” Сюткін, группа “Секрет”, “Веселі хлопята”, “Лейся, песня” та інші.

На “Бичці” проводилось кілька рок-фестивалів. Тут вперше виступили легенди вінницького рок-клубу “ДВП”, “Зімбабве”, “КБ”, “Ералаш”, “Антихрист” та багато інших.

Разом з “Рок-машиною” на сцені майданчика виступали їх друзі з дискотеки “Айвенго” (МС Анатолій Буценко).

Довгий час “Бичка” була штабом багаторазових чемпіонів міста з КВН команди “Гуморок”.

Після того як “Рок-машина” пішла з “Бички” майданчик на протязі кількох років стояв пусткою доки його хтось не підпалив.

Після пожежі було вирішено не відновлювати цей в прямому значені слова згаслий осередок культури. І вже за каденції мера Володимира Гройсмана на його місті було збудовано майданчик для початквців-єкстремалів.

23 червня в 20.00 на майдані перед Літнім театром розпочне свою роботу меморіальна дискотечний гурт “Рок-машина”. За дві години ви зможете почути десятки хітів різних епох і для різних поколінь людей, які танцювали та знаходили своє сімейне щастя на “Бичці”. Приходьте, має бути цікаво!