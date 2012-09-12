Факт масового захворювання курсантів в училищі приховували?

На Вінниччині проводиться перевірка за фактом масового отруєння підлітків - курсантів Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Наразі встановлено, що у Вінницьку обласну дитячу інфекційну лікарню 07.09.2012 було госпіталізовано 7 учнів Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Попередній діагноз лікарів - "гострий гастроентероколіт".

За фактом масового захворювання дітей та неповідомлення керівництвом училища, швидкої допомоги й інфекційної лікарні в правоохоронні органи про даний випадок прокуратурою м. Вінниці проводиться перевірка.

Наразі санепідслужбою м. Вінниці проведено обстеження приміщень училища, стан яких визнано задовільним й порушень не виявлено. Для лабораторного дослідження відібрано необхідні зразки і ймовірна причина інфекції стане відома після його проведення.

Повторних випадків захворювання на даний час не було, стан здоров'я госпіталізованих дітей - задовільний.