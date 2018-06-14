Чиїми голосами «співають» вінничанам кандидати в депутати?

Придворні артисти існують протягом тисячоліть, здавна відомі також різні меценати та спонсори, які фінансують митців. І якщо меценати іноді помагають творчим людям безкорисливо, то спонсори переважно «замовляють музику». До останніх можна зарахувати і кандидатів у депутати, які на час виборчої кампанії активно стають роботодавцями для «трудівників сцени».

Знаний в Україні співак і шоумен Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) написав у своєму блозі ціле «есе» на тему «Артисти та вибори», іронічно проаналізувавши, як заробляють на агітаційних кампаніях артисти двох категорій – «популярні» і «непопулярні». На його думку, популярні діляться на тих, які їздять на вибори, й тих, що обламалися і вже не хочуть; непопулярні їздять на вибори завжди і за будь-кого, лиш би взяли; популярні, які їздять, перебирають харчами й також їздять за будь-кого, але хто більше дасть; непопулярні готові писати і співати адресні пісні про Того, хто забашляв; популярні готові співати такі пісні за подвійний гонорар; непопулярні чекають на цей час два роки й від виборів до виборів ставлять свічку за того, хто придумав, щоб президентські та парламентські не проводилися разом…

«Я, Кузьма Скрябін, кладу руку на серце і заявляю, що не раз був вплутаний у цю ганебну тему й, аналізуючи все, що бачив, переконаний : ВОНА НІЧОГО НЕ ДАЄ НІ ОДНИМ, НІ ІНШИМ! Політики потерпають від того, що не вигадали нічого нового. А музиканти - що велика частина аудиторії відвертається від них саме на той період, на який вистачає зароблених на виборах грошей…» - повчально зауважив співаючий блогер, який на час створення того допису ще, певно, міркував, за кого йому варто співати і за скільки співати.

«Популярні, які не їздять, «гонять» на популярних, які їздять (як я зараз)» - написав Кузьма і зізнався, що «почастішали дзвіночки, й люди зі стурбованими голосами почали ставити небуденні запитання: «За Королєвскую паєдєш? А за Рєгіони? Па вибарам катаєшся?» Це, народ, особлива каста, що наживається на згаданому горі найбільше. Їх звати ПЕРЕКУПЩИКИ. Найактивніші з них умудряються продати одного артиста в різні табори!..»

Написав так Кузьма Скрябін, але невдовзі після цього вирішив таки по виборах «покататися». І хто б, ви думали, з кандидатів схилив на свій бік «не раз вплутаного в цю ганебну тему» Кузьму? Можемо пишатись, бо це зробила наша землячка: як повідомив спостерігач Громадянської мережі ОПОРА в місті Ямпіль Вінницької області гурт «Скрябін» на чолі з Кузьмою (на День Незалежності) брав участь у концерті за підтримки Благодійного фонду «Батьківська земля», головою правління якого є Оксана Калетнік (самовисуванець, виборчий округ №16). Разом зі «Скрябіним» там заспівали також Анжеліка Рудницька та Наталя Валевська.

Хоча, може, не гонорари (або не лише гонорари) зіграли головну роль у тому, що ці та інші виконавці з «категорії популярних» співають на запрошення Оксани Калетнік в її окрузі. Може, співаків єднає з нею дружба (або в лапках – «дружба») на основі того, що Оксана Миколаївна є членом Національної ради з питань телебачення й радіомовлення, а телебачення та радіомовлення з усіма трансляціями, прайм-таймами та ротаціями має безпосередній стосунок до творчої праці зірок естради? До речі, «за Оксану Калетнік» співали ще й Ірина Білик та Віктор Павлік у Крижополі.

Співачка Гайтана, яка цього року набула ще більшої популярності завдяки участі у фіналі «Євробачення», заспівала 25 липня у Вінниці під час презентації списку кандидатів у депутати партії Наталії Королевської «Україна – вперед», але, на відміну від своєї старшої колеги Таїсії Повалій, 2-го номера в списку Партії регіонів, Гайтана Ессамі кандидаткою від «України – вперед» не стала.

Популярний гурт «От вінта» радував вінницьких виборців на святі Івана Купала на запрошення депутата Вінницької обласної ради Сергія Кудлаєнка. Згодом у декого закралось питання: чи запросив би він цей колектив, якби вже тоді знав, що балотуватиметься не в мажоритарному окрузі, а як кандидат № 81 у списку ВО «Батьківщина»?

Молодші артисти теж намагаються не пасти задніх у передвиборчих гастролях. Так, у місті Гайсин відбувся святковий концерт за підтримки депутата облради від УНП і члена фракції Партії регіонів Миколи Кучера (самовисуванець, виборчий круг №17), під час якого виступали співак Михайло Березуцький, гурт «Забава», Міла Нітіч і один з численних «двійників» Вірки Сердючки.

Щойно підопічний Діани Арбеніної в телепроекті «Голос країни» Олександр Онофрійчук, уродженець Козятина, став відомим і впізнаваним співаком, одразу почав отримувати пропозиції про співпрацю від політиків. Наприклад, виступив на запрошення кандидата (тоді ще потенційного) Олександра Домбровського в Стрижавці Вінницького району та в місті Калинівка.

Правда, згодом Олександр Домбровський був зареєстрований кандидатом в окрузі №11 , а не в 13-му, як багато хто очікував. Але молодий талант Олександр Онофрійчук не полишив свій рідний округ, а навіть став довіреною особою кандидата в депутати Миколи Філонова (самовисуванець, а його дружина Анна Філонова – кандидат по 18-му округу від Радикальної партії Олега Ляшка). Мало того, 12 вересня Олександр Онофрійчук виступав на форумі обласної організації Партії регіонів.

Не відстає від молодих і співак та політик Микола Янченко (депутат обласної ради з фракції «Єдність Вінниччини», виконавець пісні «Наливай, кума» та інших хітів), який теж підтримує своїм талантом кількох кандидатів. Так, на святі села Руданське він співав на запрошення кандидата Василя Вовка (самовисування, виборчий округ №15), у Стрижавці – на запрошення Олександра Домбровського, брав також участь у концертах, влаштованих на підтримку кандидата Григорія Заболотного (самовисування, виборчий округ №17).

До речі, кандидатом Василем Вовком була ангажована до передвиборчих виступів ще одна зірка естради, запалена телевізійним конкурсом «Голос країни» - Марія Яремчук. Хоча дочка незабутнього Назарія Яремчука на час виборів забезпечена роботою не лише на Вінниччині - молода виконавиця заявляла, що для неї «було б честю підтримувати Партію регіонів».

Співачка Оксана Білозір, хоч і сама балотується на рідній Житомирщині, не раз приїздила співати на підтримку Олексія Порошенка (батька свого кума Петра Порошенка) кандидата у народні депутати по виборчому округу №16. У цьому дійстві також взяв участь гурт «ТІК» на чолі з Віктором Бронюком. «ТІК» разом з Русланою та Ніною Матвієнко співали і під час відкриття у Вінниці нової фабрики «Рошен».

Дочка Ніни Матвієнко Антоніна (ще одна зірка, «розкручена» «Голосом країни») виступала в м. Іллінці з нагоди Дня Незалежності на запрошення кандидата Руслана Демчака (самовисуванець, виборчий округ №18). У заходах на його підтримку брали участь також гурти «Піккардійська Терція» та «Гай-бенд».

Співаки Ігор Юрковський та Олександр Рожанський виступають «на користь» кандидата в депутати по виборчому округу №13 Юрія Гайдаєва (нардеп від КПУ, екс-міністр охорони здоров’я). А за сприяння кандидата в депутати Миколи Кучера (само висування, виборчий округ №17) в населених пунктах округу відбувались концерти ансамблю воїнів-інтернаціоналістів «Контингент» з міста Лубни Полтавської області

Концерти дещо менш відомих артистів влаштовуються на Вінниччині, а особливо в окрузі №18, за сприяння Григорія Калетніка, кандидата-самовисуванця і чинного нардепа від Партії регіонів – під його егідою систематично (навіть під час літніх канікул) виступають учасники студентської самодіяльності Вінницького національного аграрного університету, ректором якого є Григорій Калетнік.

Отже, одних співаків викликають «на біс», інші стають співаками «за викликом». Одні справді дарують радість публіці й політикам-роботодавцям, інші своїми виступами можуть зробити кандидатам ведмежу послугу, як-от відомий співак з Болгарії Бедрос Кіркоров у 2004 році: хоча законодавство забороняє залучати до політичної агітації іноземних громадян, Кіркоров-старший свої пісні доповнював закликами, але переплутав імена кандидатів і кричав: «голосуйте за Виктора Федоровича… Ющенко!».

Проте для пересічного і небагатого шанувальника мистецтва позитив виборчої лихоманки полягає в тому, що в цей час улюблені й не улюблені виконавці стають більш доступними. Якби не вибори, то багатьох із них ми так і не побачили б ніколи у своєму районі чи селі. Хоча такі безкоштовні «співочі послуги» можна вважати підкупом виборця, адже в поза виборчі часи квиток на концерт коштував би грошей, і часто чималих.

«Не поспішайте купувати квитки на концерти українських зірок, - пише цитований уже нами Кузьма. - Дуже скоро вони приїдуть до вашого міста ОПТОМ, а на розігрів притягнуть із собою ще й цілий зоопарк всякого непотребу, але з пивком потягне. Щасливого перегляду! (http://www.segodnya.ua/blogs/kuzma_blog/articti-ta-vibori.html)» Власне, це стосується не лише співаків, а й акторів, спортсменів, художників.