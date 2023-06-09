Російський пілот Дмитро Мішов втік до Литви і здався міграційній службі, щоб не брати участь у війні проти України. Лейтенант заявив, що не хоче бути співучасником воєнних злочинів.
Як повідомив Мішов в інтерв'ю російській службі BBC News, про рішення РФ здійснити повномасштабне вторгнення він дізнався напередодні, коли на тренування пілотам видавали зброю. Пілот подав рапорт на звільнення, але не встиг і опинився в Білорусі.
Мішов переконує, що жодного разу не залітав на територію України, але перевозив на гелікоптері Мі-26 різні вантажі для окупантів.
"Бути співучасником злочину я відмовляюся. Якби мене таки змусили воювати і посадили на бойовий гелікоптер, мені б довелося у зв'язку зі своєю роботою вбивати. Я б забрав кілька десятків життів, найімовірніше, і я б цього не хотів, тому що українці мені не вороги", – наголосив пілот.
Пілота так і не звільнили, а після оголошення часткової мобілізації це стало неможливим. Мішов вирішив тікати.
Також пілот підтвердив величезні втрати у війні ЗС РФ. Полк, у якому він служив, за час війни втратив майже 20% гелікоптерів - раніше їх у полку було "штук 40-50", але минулого року два згоріли зусиллями диверсантів і ще шість чи сім збили на фронті.
"Втрати серед льотчиків великі. Якщо порівнювати, наприклад, з Афганом, я знаю, що там 333 гелікоптера втратили. А у нас 10 років Афгана повторили за рік", – зазначив Мішов.
Втрати бойової авіації дуже болючі для РФ, адже підготовка нових пілотів дуже дорога та тривала, а комплектуючих для літаків та вертольотів не вистачає.
Втрати російської авіації
За оновленими даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ знищено 314 ворожих літаків та 299 гелікоптерів.