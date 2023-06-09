Загалом на війні з Україною ліквідовано майже 214 тисяч російських військових терористів.

Минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували понад тисячу російських окупантів. Загалом знищено майже 214 тисяч російських військових терористів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року становлять близько 213770 осіб, з яких 1010 ліквідовано за добу.

Крім того, ворог втратив 3901 танк (10 за добу), 7,6 тисяч бойових броньованих машин (24 за добу), 3702 артилерійські системи (34 за добу), 599 реактивних систем залпового вогню (4 за добу), 359 засобі протиповітряної оборони (4 за добу), 3247 безпілотників оперативно-тактичного рівня (13 за добу), 6410 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (26 за добу) та 502 одиниці спецтехніки (2 за добу).

Відео дня

Не зазнали змін за добу втрати ворожих літаків - 314, гелікоптерів - 299, крилатих ракет - 1171, кораблів та катерів - 18.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники продовжують зосереджувати основні сили та засоби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Наразі на цих ділянках фронту тривають важкі бої. Зокрема, протягом минулої доби там відбулося 43 бойових зіткнення.

Зазначається, що минулої доби українські військові завдали десятки авіаційних, ракетних та артилерійських ударів по районах зосередження російських окупантів, їхнього озброєння та техніки. У Генштабі розповіли, що були уражені "важливі об’єкти противника", зенітно-ракетні комплекси, пункти управління та артилерійські підрозділи на позиції.

У Генштабі також розповіли, що українські воїни 6 червня вдарили по тренувальному таборі "кадирівців" у південно-західній частині Донецька. Знищено понад півсотні бойовиків.

Вас також можуть зацікавити новини: