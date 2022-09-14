Він зауважує, що рівень води в річці Інгулець змінюється за годину.

На місці удару російських окупантів по гідротехнічних спорудах в Кривому Розі спостерігається витік води об'ємом 100 кубометрів на секунду.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Щодо дій та наслідків від ракетного бомбардування гідротехнічних споруд Кривого Рогу. На місці удару спостерігається витік води 100 м кубічних в секунду. Це значний об'єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину. Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів", - наголосив він.

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Тимошенко зауважив, що півень води по вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости.

Також вони спостерігають і за приватним сектором, будинки якого знаходяться у Інгулецькому та Центрально-Міському районі міста, де є ризик підтоплення.

"Це виклик для всіх нас, але ситуація контрольована. Залучені всі служби для якнайшвидшої ліквідації загрози", - запевнив представник ОП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, після 17:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, серйозні пошкодження зазнали гідротехнічні споруди. Він додав, що попередньо, без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

Пізніше начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що після сьогоднішнього ворожого обстрілу у Кривому Розі відновлено подачу води для населення. Він сказав, якщо вода ще комусь не дійшла у домівку, то дійде найближчим часом.

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