Ракети влучили в околиці міста, інформація про потерпілих та руйнування уточнюється.

В оперативному угрупованні військ "Каховка" повідомили, що скоріш за все ворог вдарив по Кривому Рогу ракетами Х-101 з літаків.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці оперативного угруповання військ "Каховка".

"17.01-17.06 14 вересня 2022 р. ракетний удар по м. Кривий Ріг, 3 КР (крилаті ракети – УНІАН) імовірно з Ту-95МС (Х-101): 3 КР влучання зах. околиця (західна околиця – УНІАН) м. Кривий Ріг. Втрати та руйнування уточнюються", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, після 17.00 начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські загарбники нанесли ракетний удар по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

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